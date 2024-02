In der RB31 wurde einem Mann aus Xanten im Dezember 2023 gegen den Kopf geschlagen. Die Polizei kommt nicht weiter (Archivbild).

Körperverletzung Moers: Schlag auf den Kopf in der RB31 - Rätsel um die Täter

Moers Durch einen heftigen Schlag auf den Kopf wurde ein 60-Jähriger aus Xanten im Dezember 2023 verletzt. Die Polizei hat bis heute keine Spur.

Eine Körperverletzung in der RB31 im Dezember 2023 beschäftigt die Polizei noch heute. Trotz intensiver Ermittlungen kämen die Beamten bei der Aufklärung des Sachverhalts nicht weiter.

Das ist laut Polizeiangaben passiert: Ein 60-jähriger Mann aus Xanten bestieg am Sonntag, 17. Dezember 2023, gegen 16.10 Uhr am Duisburger Hauptbahnhof die RB31 Richtung Xanten. Schon im Bahnhof hatte sich der Mann mit zwei Jugendlichen gestritten. „Im Zug saß der 60-Jährige mit ihnen zusammen, bis diese dann in Moers gegen 16.40 Uhr aus dem Zug stiegen“, teilt die Polizei mit.

Körperverletzung in Moers: Polizei sucht nach Zeugen

Der Mann blieb im Zug sitzen, nahm plötzlich einen heftigen Schlag von hinten gegen seinen Kopf wahr. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Moerser Krankenhaus. Ob ihn die beiden Jugendlichen aus dem Zug geschlagen haben, ist unklar. Jetzt werden Zeugen gesucht, die etwas beobachtet haben. Die beiden Jugendlichen sollen zwischen 15 und 18 Jahre alt sein, einer der beiden soll 1,80 groß, maskiert, schlank und dunkelhaarig gewesen sein.

Hinweise nimm die Moerser Polizei telefonisch unter 02841/1710 entgegen.

