Moers: Seniorenwunschbaum - So viele Wünsche wie noch nie

Die Aktion ‚Seniorenwunschbaum‘ auf dem Moerser Weihnachtsmarkt hat in diesem Jahr so viele Wünsche erfüllt wie noch nie seit ihrer Gründung vor fünf Jahren. Mehr als 1.000 Päckchen haben die Initiatorin Julia Voth und ihre Mitstreiterinnen nach Abschluss der Aktion am Donnerstag vor Weihnachten im Café Lyzeum des sci:moers überreicht.

Vom 17. November bis zum 19. Dezember konnten die Besucherinnen und Besucher des Moerser Weihnachtsmarktes Wunschkarten an der Aktionshütte auf der Haagstraße mitnehmen und die darauf notierten Wünsche in Erfüllung gehen lassen. Die Freude bei Julia Voth über die große Resonanz und die Unterstützung, insbesondere vom Beirat für ältere Menschen der Stadt Moers sowie vom sci:moers, war groß. Über die Aktion sagt sie: „Die Tatsache, dass wir in diesem Jahr über 1.000 Wünsche von Seniorinnen und Senioren erfüllen konnten, zeigt die Notwendigkeit dieser Initiative.“

Die Wunschbaumaktion kommt älteren Menschen in Moers und Umgebung zugute, für die es finanziell schwierig ist, sich kleinere Weihnachtswünsche zu erfüllen. „Diese Herzenswünsche waren oft alltägliche Dinge, die für die meisten Menschen Kleinigkeiten sein mögen, für die an der Aktion teilnehmenden Senior:innen allerdings von großer Bedeutung sind“, sagt Julia Voth. Dabei handelte es sich um materielle Dinge, wie einen Lebensmittelgutschein für einen Einkauf im Supermarkt oder nicht-materielle Zuwendungen, wie einen gemeinsamen Spaziergang oder einen Vorlesenachmittag. Unter den erfüllten Wünschen waren zudem praktische Gegenstände, wie eine Kuscheldecke, wärmende Hausschuhe und verschiedene Alltagshelfer, heißt es in einer Mitteilung an die Redaktion.

Bei der Verteilaktion im Café Lyzeum stieß das Team um Julia Voth auf viele strahlende Gesichter und große Dankbarkeit. Die Initiatorin selbst richtete Ihren Dank an Karola Peiter und Karl-Heinz Theußen vom Beirat für ältere Menschen in Moers sowie an den sci:moers: „Ohne die Hilfe bei Logistik, Lagerung und Verteilung wäre die Umsetzung des Wunschbaumes in diesem Jahr nicht möglich gewesen.“

Eine zweite Ausgabe der gesammelten Geschenke erfolgt am Mittwoch, 27. Dezember, von 16 bis 18 Uhr im Café Lyzeum des sci:moers, Hanns-Albeck-Platz 2, 47441 Moers.

