Moers: Tannenbaum-Abholung verzögert sich – der Grund

Moers An einigen Moerser Straßen sammelt Enni abgeschmückte Weihnachtsbäume später als angekündigt ein. Bis wann die Abfuhr nachgeholt werden soll.

Die Krankheitswelle beeinträchtigt die Abfallentsorgung durch die Enni Stadt & Service Niederrhein (Enni). Das hat auch Folgen für die Abfuhr von Tannenbäumen in Moers, wie der Dienstleister mitteilt. Wie aktuell in zahlreichen Unternehmen verzeichnet Ulrich Kempken, der für die Entsorgung & Reinigung zuständige Abteilungsleiter des Moerser Entsorgungsbetriebs, aktuell sehr hohe Krankenstände. Die in den Abfallkalendern angekündigte Abfuhr der abgeschmückten Weihnachtsbäume kann sich daher in dieser Woche in einigen Straßen des Moerser Stadtgebietes verzögern.

Kempken bittet die Bürger daher um Geduld und Verständnis, wenn Bäume über den angekündigten Abfuhrtag hinaus liegen bleiben. „Da wir uns aufgrund der ungewöhnlich dünnen Personaldecke aktuell auf die Abfuhr der Restabfall-, Papier- und Biotonnen sowie die erst zur Jahreswende übernommenen Abfuhr der gelben Verpackungsabfälle konzentrieren, können wir die Tannenbäume leider nur verzögert abholen“, sagt Kempken. Er rechne aber damit, ausgefallene Touren bis Samstag nachholen zu können.

