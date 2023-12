Moers und Umgebung: Tipps für Familienausflüge in den Ferien

Am Niederrhein Spielplatz, Zoo, Park oder Wald: Hier kann man am Niederrhein zwischen den Jahren und in den Ferien Freizeitspaß erleben.

Die Tage bis zum Schulbeginn im Januar können lang werden. Nicht nur die Kinder, auch manch Erwachsener freut sich da über eine Abwechslung. Wir geben Tipps, wohin der Städter auch im Winter ausfliegen kann. Ob Wandern in der Region, auch mit Wildtiergehegen, die Museen oder andere Ziele, es gibt für Jung und Alt viel zu entdecken.

Einer, der sich auskennt, ist Werner Gröll als Vorsitzender der Niederrheinischen Berg- und Wanderfreunde. Der Moerser meint: „Die wohl schönste und sinnvollste Tour für Familien geht von der Altstadt Moers durch den Schloss- und Freizeitpark.“ Da komme der Wanderer auch am Streichelzoo vorbei, wichtig für die Kinder. Weiter zur Wassermühle an der Venloer Straße, dann vor dem Hotel van der Valk links und im Bogen zurück in die Stadt, wo es reichlich Einkehr-Möglichkeiten gebe. Ziel könnten aber auch das Grafschafter Museum im Schloss und das Alte Landratsamt sein, wo es trockenen Fußes Interessantes zu entdecken gebe. Dort sind die Pforten auch zwischen den Feiertagen und ab dem Neujahrstag geöffnet. Eintritt: 4,50 für Familien (www.grafschafter-museum.de).

Die Kuhlentour in der Littard

In Neukirchen-Vluyn schlägt der Wanderfachmann einen Rundweg nahe Schloss Bloemersheim vor, die so genannte Kuhlentour. „Sie ist 5,4 Kilometer lang und startet am Samannshof am Littardweg 55. Am Waldeingang links hinter dem Lokal ist der malerische Weg mit dem Schild A3 ausgewiesen“, weiß der Wanderführer. Möglichkeiten für eine verdiente Ruhepause gibt es anschließend unter anderem im nahe gelegenen Ort Vluyn, das Lokal Samannshof hat nach Weihnachten bis Anfang Januar geschlossen.

Kloster Kamp und seine Gärten sind immer einen Ausflug wert. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Der Tierpark Kalisto an der Ringstraße 200 in Kamp-Lintfort ist auch im Winter täglich bis 17 Uhr geöffnet. Nach dem Besuch der Tiere (Streicheln inklusive) lockt das Café zum Aufwärmen (www.kalisto-tierpark.de). Danach wäre Gelegenheit für eine kleine Wanderung durch den Zechenpark. Ein schönes Ziel ist auch das Kloster Kamp, dessen Kirche besichtigt werden kann; vielleicht auch in Verbindung mit einer Wanderung (7,5 Kilometer) vom Waldparkplatz gegenüber dem Abteiplatz aus. Hunger und Durst könnten nahe dem Waldfriedhof im Restaurant am Dachsberg (täglich 11.30 bis 23.00) gestillt werden.

Lohnenswert ist auch ein Aufstieg auf die Halde Norddeutschland, vom Parkplatz an der Geldernschen Straße aus. Neben der bekannten Treppe existiert ein Wanderweg bis ganz nach oben. An klaren Wintertagen ist der Ausblick, immerhin von gut 80 Metern über NN, bis weit ins Ruhrgebiet möglich.

Wildgehege und Spielplätze

Nur ein paar Kilometer entfernt von Vluyn: der Freizeitpark Oermter Berg mit seinen beiden Spielplätzen und den drei Wildgehegen. Die Anlage liegt an der L478 zwischen Rheurdt und Oermten. Der Rundwanderweg ist 5,5 Kilometer lang und führt an Damwild, Rothirschen und Mufflon-Schafen vorbei. Gleich unten am Parkplatz: die Begegnungsstätte, in der eine moderne naturkundliche Sammlung untergebracht ist. Es gibt interaktive Schauvitrinen, einen präparierten Wolf, der heulen kann, und vieles andere, was von grauer Vor- und Eiszeit berichtet. www.oermter-berg.de

Beliebtes Ausflugsziel auch für Familien: Der Oermter Berg. Foto: Ulla Michels / FFS

Wer schon mal am Oermter Berg ist: Ab 2. Januar ist in Issum die große Käthe-Kruse-Ausstellung im Museum Histörchen am Rathauspark geöffnet. Viele historische Puppen sind da zu bestaunen – das alles nicht nur für Omas und ihre Enkel, wie Vera Nabbefeld von der Gemeindeverwaltung empfiehlt.

Aussichtsturm im Wald

Immer ein Highlight, wenn es um Familienausflüge geht: Der Hülser Berg, der nur ein paar Kilometer hinter der Nieper Ortsgrenze liegt. Dort locken Gehege mit Damwild, Rothirschen und Wildschweinen (Attraktion vor allem für die Kinder). Ein ausgeschilderter Wanderweg führt an einem Aussichtsturm mit Plattform vorbei. Gleich am Parkpkatz das Lokal „Hülser Bergschänke“ mit einem großzügigen Abenteuerspielplatz für die Jüngsten. Die Gaststätte (Rennstieg 1) hat in den Ferien bis Sonntag, 31. Dezember, geöffnet (Silvester 11.30 bis 16 Uhr), danach ab dem 3. Januar wieder. „Das tun wir gern für unsere Ausflügler, die mit Kindern und Hunden zu uns kommen“, sagt der Chef, Robert Obertreis (www.huelser-bergschaenke.de).

Das Freizeitbad Neukirchen-Vluyn lockt in den Ferien mit besonderen Angeboten. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Hinweis für Wasserratten: Das Freizeitbad Neukirchen-Vluyn öffnet zwischen den Feiertagen, wobei das Team am Samstagnachmittag, 30. Dezember, zum Spielenachmittag ruft. Die große Poolparty für Kinder steigt am Samstag, 6. Januar, von 15 bis 17.30 Uhr. Tageskarte Kinder: 2 Euro, Erwachsene zahlen 5,50 Euro, abweichende Preise bei Events wie der Poolparty. www.freizeitbad-neukirchen-vluyn.de.

Auch nicht weit weg vom Raum Moers: Der Terrazoo, Melkweg 7, in Rheinberg, der in den Ferien jeden Tag von 10 bis 18 Uhr geöffnet ist (www.terrazoo,de). Und: der Hasenpfad in Rheinberg-Eversael. Auf einem Rundgang von 3,7 Kilometern erklärt ein Hase an 8 Stationen Wissenswertes über seinen Lebensraum. Start am Parkplatz an der Straße, Adresse: Drießen 10a in Eversael. Einkehr gibt es im nahe gelegenen Orsoy.

