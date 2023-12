Moers: Wegen Niag-Wegzug - CDU-Politikerin übt massiv Kritik

Moers Die Moerser CDU Parteivorsitzende Julia Zupancic äußert sich zum möglichen Niag-Wegzug aus Moers. Wen sie verantwortlich macht.

Die CDU Parteivorsitzende Julia Zupancic bedauert eine mögliche Verlagerung der Niag nach Kamp-Lintfort. Das teilt die CDU Moers in einer Pressemeldung mit. Die Ursache dafür sehe sie „ganz klar“ bei den politischen Mehrheitsparteien, die eine rechtzeitige Entwicklung des Standortes Kohlenhuck verhindert hätten, heißt es in der Mitteilung an die Redaktion. „Seit Jahren haben wir in Moers eine unambitionierte, wirtschaftsfeindliche Mehrheit im Rat der Stadt sitzen, die auch weiterhin Ansiedlungen und Erweiterungen von Unternehmen verhindert. Gerade der Kooperationsstandort Kohlenhuck hätte sich für die Niag mehr als angeboten“, wird Zupancic in der Meldung zitiert.

Und weiter: „Die Entwicklung des Standortes hatten SPD, Grüne, Grafschafter, die Linke und „die Fraktion“ aus machtpolitischen Gründen einst aufs Eis gelegt, sodass er jetzt unentwickelt ist und derzeit nicht als Alternative zur Verfügung stehen kann. Wenn gerade aus diesen Parteien und Gruppierungen nun Kritik an einer notwendigen Entscheidung im Hinblick auf die ambitionierte Mobilitäts- und Antriebswende durch die Niag kommt, ist das nur ein Ablenken von der eigenen Verantwortung für die Situation.“

Moerser CDU Parteivorsitzende: „Schaden für die Kommune zeichnet sich immer mehr ab“

Bereits vor Jahren hätte die Entwicklung von Kohlenhuck eine mehrheitliche Zustimmung erfahren müssen, sagt Zupancic. Jetzt zeichne sich der Schaden für die Kommune immer mehr ab. „Mit jedem Unternehmen, das Moers verlässt, sich nicht erweitern oder neu ansiedeln kann, fehlt uns zudem nicht nur ein Gewerbesteuerzahler, sondern auch der Einkommenssteueranteil der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die jahrzehntelangen Ratsmehrheiten unter Führung der SPD sind daher auch ganz direkt an der aktuellen finanziellen Misere der Stadt Moers schuld, weil sie Moers mit ihren Mehrheiten und Vorstellung sowie anderen Schwerpunkten falsch aufgestellt haben“, betont die Moerser CDU Parteivorsitzende Julia Zupancic.

