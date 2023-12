Moers: Wende auf Wiesenhof - Doch kein Cannabis-Verkauf

Moers Den Cannabis-Club „Hanfwerk“ wird es auf dem Wiesenhof nun überraschend nicht geben. Besitzer bestätigt Absage - und hat bereits eigene Pläne.

Überraschende Wende auf dem traditionsreichen Wiesenhof in Moers-Holderberg: Den Cannabis-Club „Hanfwerk“ wird es dort nicht geben, Besitzer Christian Schrammen möchte dafür eigene Pläne umsetzen, und das schon bald. Dirk Müller, der die Gründung des „Hanfwerks“ weiter vorbereitet, plant jetzt neu.

„Wir haben uns in der Familie umentschieden“, sagte Schrammen am Freitag. Demnach wird es kein Cannabis-Angebot auf dem Wiesenhof geben. Die Ideen zu den eigenen Plänen habe man, so Schrammen, schon länger gehabt und wolle sie jetzt verwirklichen. Die Nutzung des Hofes bleibe damit in der Familie.

Schon bald sollen die Arbeiten für ein familienfreundliches Bauernhofcafé auf dem Wiesenhof beginnen. Die Eröffnung ist voraussichtlich im Frühjahr geplant. Im Angebot sollen unter anderem ein Brunch sowie Kaffee und Kuchen sein. Für besondere Anlässe könne das Bauernhofcafé auch angemietet werden. Schrammen hat den Wiesenhof vor zwei Jahren übernommen und betreibt dort eine Pferdepension mit 50 Stellplätzen. Am 2. und 3. Advent lädt die Familie zu einem Glühweintreff ein.

