Moerserin (23) vertreibt Einbrecher von ihrer Terrasse

In Moers haben zwei Männer versucht, in eine Erdgeschosswohnung einzubrechen – bis sie von der Mieterin aufgeschreckt wurden. (Symbolbild)

Moers Eine junge Frau aus Moers hat den versuchten Einbruch in ihre Erdgeschosswohnung vereitelt. So beschreibt die Polizei die flüchtigen Täter.

Eine junge Frau aus Moers hat einen Einbruch in ihre Mietwohnung verhindert. Wie die Kreispolizeibehörde haben zwei bislang unbekannte Männer am Dienstagnachmittag (17.39 Uhr) versucht, in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Oderstraße einzusteigen. Dafür sollen die Täter zunächst die Tür eines Gartenzauns aufgebrochen haben, anschließend waren sie gewaltsam an der Terrassentür zugange.

Die 23-jährige Mieterin befand sich nach Angaben der Polizei zu diesem Zeitpunkt in ihrer Wohnung und schreckte die Täter auf, die daraufhin mit einem Fahrzeug mit Frankfurter Kennzeichen („F-...“) die Flucht ergreifen konnten. Die Täter werden als männlich, mit kräftiger bis normaler Statur, einer davon dunkel gekleidet mit Mütze auf dem Kopf beschrieben. Ein Täter soll laut Mitteilung der Polizei eine Brechstange in der Hand gehalten haben. Hinweise nimmt die Polizeiwache Süd in Moers unter der Nummer 02841-1710 entgegen.

