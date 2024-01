Moers Der Mord an dem Scherpenberger Schneider Kazim Tatar hat Moers bewegt. Bald startet der Prozess gegen seine Ex-Frau. Was ihr vorgeworfen wird.

Die gewaltsame Tötung von Kazim Tatar war wohl der Kriminalfall, welcher die Menschen in Moers in der jüngeren Vergangenheit am meisten bewegt hat. Zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe wegen Mordes aus Heimtücke und Habgier hatte das Landgericht in Kleve einen 49-jährigen Neukirchen-Vluyner, einen engen Freund des getöteten Änderungsschneiders aus Scherpenberg, im vergangenen Oktober verurteilt. Das Urteil ist allerdings nicht rechtskräftig, da der Verurteilte Revision eingelegt hat, wie Judith Gottwald, Sprecherin des Klever Landgerichts, auf Nachfrage dieser Redaktion bestätigt.

Wegen heimtückischen und habgierigen Mordes muss sich bald auch die Ex-Frau des Mordopfers vor Gericht verantworten. Der Prozess wird am Donnerstag, 18. Januar, um 9 Uhr vor dem Schwurgericht in Kleve eröffnet. Die Staatsanwaltschaft sieht die 51-Jährige als Initiatorin der Tat. Sie soll den bereits verurteilten Mann damit beauftragt haben, ihren Ex-Mann umzubringen, um an dessen Gold und Geld zu gelangen, heißt es in der Anklage. Diese Besitztümer soll er laut Auffassung der Angeklagten nach der Scheidung zu Unrecht behalten haben.

Neukirchen-Vluyner soll zwei Schüsse auf Kazim Tatar abgefeuert haben

Im Prozess gegen den Neukirchen-Vluyner kam die Kammer zu dem Urteil, dass der Mann Kazim Tatar bei einem gemeinsamen Frühstück am 12. September 2022 aufgefordert hatte, ihm das Versteck der Wertsachen zu verraten. Dieser offenbarte, dass er das Gold in einem Säckchen mit einem Seil im Lüftungsschacht seines Badezimmers heruntergelassen habe. Unmittelbar darauf soll der 49-Jährige eine Pistole des Kalibers 9 Millimeter gezogen haben, die er kurz zuvor extra für diese Tat angeschafft haben soll. Er soll damit zwei Schüsse abgesetzt haben. Erst der zweite Schuss traf seinen Freund tödlich im Genick, wie die Kammer feststellte.

Schnell wurde die Vermisstensuche auf eine Mordermittlung ausgeweitet – spätestens als etwa drei Wochen nach dem Verschwinden des Moerser Schneiders in dessen Wohnung in Scherpenberg ein Feuer ausbrach. Die Brandstiftung hatte das Landgericht ebenfalls dem (nicht rechtskräftig) verurteilten Mann aus Neukirchen-Vluyn zugeschrieben. Er soll damit beabsichtigt haben, durch das Feuer Spuren am Tatort zu verwischen.

Im November 2022 fand die Polizei die Leiche des Moersers

Klarheit über das Verschwinden des bekannten Änderungsschneiders gab es im November 2022. Damals fanden Spürhunde den zerstückelten und auf mehrere Plastiksäcke aufgeteilten Leichnam 1,40 Meter unter der Erde in einem Hülsdonker Waldstück, ganz in der Nähe der Arbeitsstätte des verdächtigten Neukirchen-Vluyners. Dieser geriet zudem durch verdächtige Aktivitäten auf seinem Smartphone unter Druck. So hatte er etwa 57-mal im Internet gesucht, wie man Leichengeruch überdecken kann. Auch die GPS-Standortdaten und verdächtige Einkäufe am Tag des Mordes (mehrere Sägen und Benzin) bestärkten den Verdacht.

Das Verhältnis zwischen der Ex-Frau Tatars und dessen Freund wurde ebenfalls während des Prozesses im vergangenen Herbst thematisiert. Chatnachrichten des Angeklagten sowie Aussagen von dessen Tochter bei der Polizei hatten darauf hingedeutet, dass die beiden ein romantisches Verhältnis gepflegt haben könnten. Der 49-Jährige sagte damals selbst aus, dass die Angeklagte ihn etwa einen Monat vor der Tat gebeten habe, jemanden zu finden, der dem nun Verstorbenen „die Arme und Beine brechen“ könne. Die Beweisaufnahme hatte zudem nahegelegt, dass es zwischen dem Verstorbenen und seiner früheren Ehefrau nach der Scheidung immer wieder zu Streitigkeiten um finanzielle Belange gekommen sei.

Ex-Frau des Moerser Änderungsschneiders ist angeklagt: 6 Fortsetzungstermine angesetzt

Beim Prozessauftakt gegen die Ex-Frau des Mordopfers sind drei Zeugen geladen. Nach Angaben von Judith Gottwald handelt es sich dabei um zwei Polizeibeamte sowie den verurteilten Neukirchen-Vluyner. „Dieser kann aber von seinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch machen“, sagt die Mediendezernentin des Landgerichts. Für den weiteren Verlauf der Verhandlung sind sechs Fortsetzungstermine angesetzt worden. Diese sind wie folgt: 15. Februar, 29. Februar, 4. März, 14. März, 18. März und 8. April.

In einem Waldstück in Moers-Hülsdonk hatten Spürhunde die Leiche des Schneiders gefunden. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Täglich wissen, was in Moers und Umgebung passiert: Hier kostenlos für den NRZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland