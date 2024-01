Nach Linßen-Aus: Fleischerei übernimmt Wochenmarkt-Stände

Neukirchen-Vluyn Die Metzgerei Linßen gibt ihre Stände auf den Wochenmärkten in Neukirchen und Vluyn ab. Wer jetzt übernimmt und wann es losgeht.

Nicht nur ihr Geschäft am Vluyner Platz schließt die Fleischerei Linßen bekanntlich Ende Januar, auch ihren Stand auf den Wochenmärkten in Neukirchen und Vluyn gibt die Traditions-Metzgerei dann auf. Doch es gibt bereits einen Nachfolger für die beiden Märkte am Vluyner Platz und „Am Markt“ (ehemals Hindenburgplatz). Die ortsansässige Landfleischerei Hinterding wird den Stand übernehmen und die Kundinnen und Kunden mit Fleisch- und Wurstwaren versorgen. Los geht es schon an diesem Freitag, 2. Februar, mit dem Markt am Vluyner Platz, der zwischen 8 und 13 Uhr läuft. Samstags und mittwochs ist die Landfleischerei dann künftig „Am Markt“ in Neukirchen anzutreffen.

„Wir freuen uns sehr, dort nun unsere Spezialitäten anbieten zu können. Ein Metzger vor Ort ist wichtig“, sagt Andrea Hinterding, die gemeinsam mit ihrem Mann Karl-Heinz seit 23 Jahren das Fachgeschäft in Krefeld-Oppum leitet. Die Landfleischerei besteht als Familienbetrieb aber schon viel länger - Metzgermeister Karl Hinterding machte sich bereits 1965 mit Hausschlachtungen selbst­ständig. Die Produktion befindet sich an der Luiterstraße in Neukirchen-Vluyn. „Wir produzieren 95 Prozent selbst“, erzählt die Inhaberin. Von verschiedenen Salamisorten über Rohschinken, regionalem Rindfleisch, hauseigenen Suppen, Gemüse im Glas bis hin zu Frikadellen und Blutwurst bietet die Landfleischerei künftig auf den Märkten in Neukirchen-Vluyn ein breites Angebot.

95 Prozent aus eigener Produktion

Als Handwerksbetrieb ist die Qualität der Produkte für Hinterding entscheidend. „Wir beziehen beispielsweise Schweinefleisch vom Pötterhof in Brüggen-Bracht“, erzählt die Fachfrau. Auch das Rindfleisch erhält die Landfleischerei von Bauernhöfen aus der Umgebung. Das wird dann nach Familienrezepten zu den mittlerweile in der Region schon recht bekannten Spezialitäten verarbeitet.

Denn die Landfleischerei beliefert auch die Gastronomie und bietet seit über 40 Jahren einen Partyservice an. Besonders beliebt ist hier das Spanferkel, auch Fingerfood für Empfänge sowie kalte und warme Buffets können geordert werden. Und neben den Märkten in Neukirchen-Vluyn ist die Landfleischerei Hinterding auch auf anderen Wochenmärkten anzutreffen. Die meisten davon befinden sich im Krefelder Stadtgebiet, jedoch gibt es auch Stände in Moers-Kapellen, Rheinberg-Orsoy und Kempen-Tönisberg.

Mehr Infos zu der Landfleischerei gibt es hier.

Täglich wissen, was in Moers und Umgebung passiert: Hier kostenlos für den NRZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland