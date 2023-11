Naturschauspiele im Stadtwerke-Kalender

Kamp-Lintfort Blitz und Donner, Eis und Wind, Sonne und Regenbogen: Das alles gibt es zu sehen im Stadtwerke-Kalender für 2024. Wo der kostenlos zu haben ist.

Zwölf Naturschauspiele sind im Kalender der Stadtwerke für 2024 zu sehen. Die Bilder stammen aus einem Fotowettbewerb, den die Stadtwerke anlässlich des Tages der erneuerbaren Energien im April ausgerufen hatte. Unter dem Motto „Naturschauspiele und erneuerbare Energien“ ließen die Teilnehmer ihrer Kreativität freien Lauf. Die schönsten Motive wurden von einer Stadtwerke-Jury ausgewählt. Jetzt ist der Kalender mit den Gewinnerfotos fertig und darf im Kundenzentrum kostenfrei abgeholt werden – solange der Vorrat reicht, heißt es in einer Mitteilung.

Hier werden viele Energien sichtbar

Bis zu drei Fotos durfte jeder Teilnehmende einsenden. 56 Fotos von 24 Fotografinnen und Fotografen waren eingesandt worden. „Es waren wieder tolle Bilder dabei. Wasser, Wind, Blitze, Regenbogen oder – natürlich – die strahlende Sonne… die Teilnehmenden haben viele Energien sichtbar werden lassen und das machte die Auswahl nicht leicht. Am Ende waren wir uns aber immer einig“, verrät Judith Dohmen-Mick aus dem Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadtwerke und Mitglied in der Jury. Dieses Dezemberfoto von Jörg Stieren entstand während eines Urlaubes in Island.

