Moers/Duisburg Zum Karneval 2024 zog auch der Nelkensamstagszug wieder von Duisburg nach Moers. Jetzt hat die Polizei Bilanz gezogen. Was dabei auffällt.

Körperverletzung, Beleidigung, Sachbeschädigung und Diebstahl: Beim Nelkensamstagszug 2024 in Duisburg und Moers hat die Polizei 17 Strafverfahren eingeleitet. Das teilte die Behörde am Samstagabend mit. Zusätzlich mussten sieben Personen in Gewahrsam genommen werden, die Beamten sprachen zudem 14 Platzverweise aus.

Insgesamt zieht die Polizei eine positive Bilanz, heißt es in einer Mitteilung. „Die Polizei war mit starken Kräften im Einsatz, um die Veranstaltung zu schützen und zu begleiten sowie einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten“. Mehrere zehntausend Menschen waren laut Schätzung der Polizei vor Ort.

Nelkensamstagszug 2024 in Duisburg und Moers: Mann beleidigte Polizisten

Gegen 14.50 Uhr kam es auf dem Friedrich-Ebert-Platz in Moers zum Abbrennen von Pyrotechnik. „Bei anschließenden Kontrollen wurde bei einer Person eine Softair-Waffe aufgefunden“, heißt es. Ebenfalls auf dem Friedrich-Ebert-Platz belästigte ein 33-Jähriger am frühen Nachmittag eine Personengruppe. Bei der folgenden Kontrolle beleidigte der Mann die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten und verhielt sich so aggressiv, dass er in Gewahrsam genommen werden musste.

