Das bietet der neue Döner-Laden in Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn An der Hartfeldstraße in Neukirchen-Vluyn hat ein neuer Döner-Imbiss aufgemacht. Welche Gerichte es gibt und wann er geöffnet hat.

Seit kurzem gibt es in Neukirchen-Vluyn eine neue Anlaufstelle für Döner, Lahmacun, Salate, Dürüm und mehr. An der Hartfeldstraße 33a hat „Mister Döner“ eröffnet. Ein neuer Inhaber hat den Imbiss übernommen, zuvor war hier der Royal Grill ansässig. Noch bis zum 22. Dezember läuft das Kennenlernangebot, der Döner kostet bis dahin fünf Euro. „Mister Döner“ bietet Speisen sowohl zur Abholung als auch mit Lieferservice an. Neben verschiedensten Dönergerichten, Dürüm, Lahmacun, Schnitzel, Burgern und Salaten bietet der Imbiss auch eine große Auswahl an Pizzen und Pizzabrötchen an.

Die Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 12 bis 21:30 Uhr, Sonntag von 13 bis 22 Uhr, Dienstag ist Ruhetag. Erreichbar ist der Imbiss in Vluyn unter 02845/3889967.

