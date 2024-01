Neukirchen-Vluyn: Autoteil liegt auf Straße - Pkw beschädigt

Neukirchen-Vluyn Eine 38-jährige Frau aus Neukirchen-Vluyn fuhr mit ihrem Pkw über einen Endtopf, den ein Autofahrer verloren hatte. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Die Polizei sucht Zeugen, die beobachtet haben, welches Fahrzeug am Freitag, 26. Januar, auf der Geldernschen Straße Höhe Lintforter Straße einen Endtopf verloren und sich danach entfernt hat. Eine 38-jährige Frau aus Neukirchen-Vluyn meldete der Polizei, dass sie mit ihrem Pkw an dem Abend über einen Endtopf, ein Teil des Auspuffs, gefahren sei, als sie von der Lintforter Straße in Richtung Kamp- Lintfort unterwegs war. Als sie nach links in die Geldernsche Straße einbiegen wollte, fuhr sie über einen auf der Kreuzung liegenden Endtopf, den ein anderes Fahrzeug zuvor verloren haben muss.

Diesen Endtopf verlor ein anderer Verkehrsteilnehmer und entfernte sich dann. Foto: NRZ

Der Pkw der 38-Jährigen wurde stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Wer kann Angaben zu dem verlorenen Fahrzeugteil machen oder zum Fahrzeug, das das Teil verloren hat? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiwache Süd in Moers unter 02841-171 0.

