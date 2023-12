Neukirchen-Vluyn: Freizeitbad schließt zeitweise – der Grund

Neukirchen-Vluyn Das Freizeitbad wird vor den Ferien aus einem bestimmten Grund geschlossen. Ab wann es wieder öffnet und welche Besonderheit es für Kinder gibt.

Großreinemachen im Schwimmbad: Der Jahresendspurt beginnt im Freizeitbad Neukirchen-Vluyn alljährlich mit der großen Revision. Ab Montag, 11. Dezember 2023, bekommt es auch in diesem Jahr seinen Generalcheck, bei dem das Team von Bereichsleiter Benjamin Beckerle von der Enni Sport & Bäder Niederrhein das Bad ohne den sonst üblichen Schul- und Vereinssport gründlich reinigen, warten und notwendige Reparaturen ausführen kann.

Die Schwimmhalle ist deshalb bis einschließlich 26. Dezember für die Öffentlichkeit geschlossen. Sau-nafreunde können die Anlage aber durchweg nutzen. „Schwimmer können bis nach Weihnachten auf eines der beiden Moerser Hallenbäder ausweichen“, so Beckerle.

Freizeitbad Neukirchen-Vluyn an Weihnachtstagen sowie am Silvester- und Neujahrstag komplett geschlossen

„Das Freizeitbad ist an Heiligabend, den beiden Weihnachtstagen sowie am Silvester- und Neujahrstag komplett geschlossen.“ Nach der Revision ist das Freizeitbad ab dem 27. Dezember in den Ferien täglich von 6 bis 20.30 Uhr geöffnet, das gilt auch an den Wochenenden. Saunieren ist dann bis zum 7. Januar von 9 bis 22 Uhr möglich.

Als besonderes Ferienprogramm für Kinder von 7 bis 14 Jahren findet am Samstag, 6. Januar 2024, ab 15 Uhr mit einem besonderen Animationsprogramm die Pool-Party statt. Samstags gibt es in der Einrichtung für die Jüngsten dann auch ab 15 Uhr den Spielenachmittag. In der Sauna gibt es am Samstag, 30. Dezember, den letzten Treff des Jahres.

Das Schwimmvergnügen kostet für Erwachsene 5,50 Euro, Kinder im Alter von 6 bis 13 Jahren zahlen 2 Euro, Jugendliche bis 18 Jahren 4 Euro. Eintrittskarten und stets aktuelle Informationen auch zu Eintrittspreisen in der Sauna gibt es unter www.freizeitbad-neukirchen-vluyn.de.

