Neukirchen-Vluyn: Kinder quälen Schwan - „das ist furchtbar“

Neukirchen-Vluyn/Moers Tagelang irrte in Neukirchen-Vluyn ein verletzter Schwan umher. Anwohner berichten von Kindern, die ihn quälten. So geht es dem Schwan jetzt.

Es sind Sätze, die fassungslos machen. In Neukirchen-Vluyn sollen Kinder einen flugunfähigen Schwan tagelang mit Steinen beworfen haben. Das berichtet Sandra Swart von der „Wildtierhilfe.NRW“ aus Moers auf Facebook. Ein Neukirchen-Vluyner informierte Swart am Dienstag über den Schwan, der schon seit Tagen umherirre. „Auch andere Anwohner haben da schon die Stadt informiert“, berichtet die Tierschützerin im Gespräch mit der Redaktion.

Auch über die Stadt und den Naturschutzbund Deutschland (NABU) erfuhr Swart von dem verletzten Tier. „Wir wissen nicht, ob er durch die Steine verletzt wurde“, erklärt sie. Der Schwan habe eine „dicke Beule“ am Hals – „das könnte ein Tumor sein, oder ein Angelhaken, den das Tier verschluckt hat“, sagt sie. Seit Mittwochmorgen ist das Tier jetzt beim Tierarzt. Über seinen aktuellen Zustand konnte Swart am Vormittag noch keine Angaben machen. „Ich hoffe natürlich, dass er gesund wird. Er wird so lange bei mir bleiben“, kündigt sie an.

Schwan in Neukirchen-Vluyn verletzt: Appell an Eltern

Die Tierschützerin nimmt den Vorfall, der kein Einzelfall sei, zum Anlass für einen dringenden Appell. „Bitte erklärt euren Kindern, dass man Tiere nicht verletzen darf“, schreibt sie auf Facebook. „Sie haben Angst, Schmerzen und Hunger.“ Immer wieder käme es vor, dass Schwäne von Menschen verletzt werden.

Probleme gebe es vor allem, wenn Jungtiere im Spiel sind. „Dann passen die Tiere natürlich besonders auf. Wenn Menschen dann zu nahe kommen, versucht der Schwan seine Jungtiere zu schützen. Oft kriegen Menschen dann Angst und schlagen und treten die Tiere.“

