Neukirchen-Vluyn: Mann überfällt Sonnenstudio und Tankstelle

Neukirchen-Vluyn Nach einer Raubserie mit Messer in Neukirchen-Vluyn hat die Polizei einen 28-Jährigen festgenommen. So sind die Überfälle und Flucht abgelaufen.

Nach zwei Raubdelikten in Neukirchen-Vluyn hat die Polizei einen 28-Jährigen festgenommen. Wie die Kreispolizeibehörde am Montag mitteilt, soll der mit einem Messer bewaffnete Mann am Samstag gegen 14 Uhr zunächst ein Sonnenstudio auf der Niederrheinallee überfallen haben. Mit dem Inhalt der Kasse flüchtete er in Richtung Vluyner Platz. Wenig später, gegen 16 Uhr, wiederholte er sein Vorgehen in einer Tankstelle auf der Niederrheinallee.

Weil nach den beiden Überfällen eine sehr detaillierte Personenbeschreibung vorgelegen habe, konnte der Täter in einem Taxi in Duisburg gestellt und festgenommen werden, so die Polizei. Die Beamten brachten den Mann auf die Wache nach Moers und beschlagnahmten dessen Beute und Tatwaffe. Der 28-Jährige befindet sich auf Anordnung eines Richters in Untersuchungshaft.

