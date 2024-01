Neukirchen-Vluyn: Nach 40 Jahren - Pastor Martin Simon geht

Pastor Martin Simon in der evangelischen Dorfkirche in Vluyn: Seit 1984 ist er in der Gemeinde, jetzt geht er in den Ruhestand.

Neukirchen-Vluyn Mit einem Gottesdienst wird Pastor Martin Simon am Sonntag verabschiedet. Was er in seiner Laufbahn erlebt hat - einmal wäre er fast gestorben.

Am Sonntag um 10 Uhr ist es soweit: Dann gehen für Pastor Martin Simon 40 Jahre im Dienste der evangelischen Kirchengemeinde Neukirchen-Vluyn zu Ende. Mit einem Gottesdienst in der Dorfkirche in Vluyn am 21. Januar wird der fast 65-Jährige von Superintendent Wolfram Syben entpflichtet. „Das fühlt sich schon eigenartig an nach so vielen Jahren, aber ich blicke auf eine abwechslungsreiche, sehr gute Zeit hier zurück“, sagt der Pastor.

Dabei absolvierte der gebürtige Iserlohner nach der Schule erst einmal eine Ausbildung zum Industriekaufmann, die ihm zwar keinen Spaß machte. „Aber ich dachte, wer weiß, wozu sie noch gut sein könnte“, so Simon. Anschließend ging er drei Jahre zur theologischen Ausbildung an das Wuppertaler Johanneum. Durch sein Elternhaus hatte er bereits den Christlichen Verein Junger Menschen (CVJM) kennengelernt und gemerkt, dass Jugendarbeit seine Sache war. Am Johanneum, einer Fachschule mit Internat, habe man viel Wert darauf gelegt, dass die Auszubildenden den Glauben lernen zu leben.

Dann kam die erste Praxiserfahrung - die evangelische Kirchengemeinde Vluyn suchte 1984 einen Jugendleiter. Simon bewarb sich sofort und das, obwohl die Stelle nur über Spenden finanziert werden konnte. „Aber gerade, weil die Gemeinde diese Stelle trotz der Schwierigkeit ausschrieb und dafür kämpfte, zeigte mir, wie wichtig sie ihr war. Glauben, Mut und Vertrauen, das ist auch heute noch ein Kennzeichen der Kirchengemeinde“, sagt Simon.

Veränderte Kirche: „Das tut manchmal weh.“

Er bekam die Stelle, zog frisch verheiratet mit seiner Frau an den Niederrhein und schloss auch noch berufsbegleitend ein sozialpädagogisches Studium an. Gruppenbildung, Jugendreisen und Seminarplanung gehörten für Simon zu den Hauptaufgaben. „Damit war ich sehr glücklich“, erzählt er. Doch 1995 wurde er gefragt, ob er sich auch das Amt des Pastors vorstellen könnte. „Zu dieser Zeit wurden besonders Leute gesucht, die keinen akademischen Zugang zu dieser Position hatten, sondern eher einen praxisbezogenen.“ Das traf auf Simon zu - seitdem hat er Kinder getauft, Konfirmanden begleitet, Eheleute getraut. Trauernden seelsorglich beigestanden und unzählige Gottesdienste gefeiert.

„Die Begegnungen mit den Menschen haben die Zeit so besonders gemacht“, sagt der Pastor. Es gebe Gemeindemitglieder, deren Familien er seit Jahrzehnten begleite. „Wenn dann auf dem Vluyner Platz ein ehemaliger Konfirmand auf mich zukommt und sagt, ,Weißt du noch damals in Schweden am Lagerfeuer?‘, ist das für mich das Größte“, erzählt Simon. Über die Jahre habe es viele Highlights gegeben - aber natürlich auch eine veränderte Kirche, die immer mehr ihren Ortsbezug verliere. „Heute sind wir Region 6 im Kirchenkreis Moers.“ Das tue manchmal schon weh, auch wenn er trotz sinkender Gemeindemitgliederzahlen immer noch von einer „guten Schlagzahl“ in den Gottesdiensten berichtet.

Was ihn in all den Jahren am meisten gestört hat? „Dass der Verwaltungsaufwand so zugenommen hat.“ Da gehe es ihm wohl wie vielen anderen auch in ihrem Job. „Da wird man abgelenkt von den eigentlichen Aufgaben.“ Seine kaufmännische Ausbildung habe ihm aber immer wieder geholfen, alles im Blick zu behalten.

Hirnblutung mit 39: „Es war sehr, sehr knapp.“

Wenn Pastor Martin Simon jetzt in den Ruhestand geht, grenzt es an ein Wunder, dass er das Ende seiner Dienstzeit überhaupt erreicht hat. Vor mehr als 26 Jahren, im Spätsommer 1997, erlebte der damals 39-Jährige einen lebensbedrohlichen Schicksalsschlag. Er war gerade von einer Seniorenfreizeit in Thüringen zurückgekehrt, als er vor der Haustür zusammenbrach. Seine Frau reagierte schnell, im Krankenhaus diagnostizierten die Ärzte eine Hirnblutung. „Es war sehr, sehr knapp, mein Leben auf Messers Schneide“, erzählt er. „Es war körperlich eine anstrengende Reise, da es sehr schwül war. Ich hatte zudem Bluthochdruck, Übergewicht und zu viel Stress, drei Faktoren, die den Zusammenbruch begünstigt haben.“

Die Folgen der Hirnblutung: eine dauerhafte halbseitige Lähmung der linken Körperhälfte, monatelange Reha und Physio, ein anderes Leben. „Durch meine Unvorsicht, was meinen Lebensstil betraf, habe ich meiner Frau und meinen damals noch recht kleinen Söhnen viel zugemutet“, sagt er heute. Und: „Die Gemeinde hat uns durch diese hammerharte Zeit mit getragen.“

Wenn am Sonntag der Gottesdienst zu seiner Verabschiedung stattfindet, werden nicht nur viele Gemeindemitglieder, sondern auch seine ganze Familie vor Ort sein, Freunde und Weggefährten aus der Gemeinde kommen, und beim anschließenden Empfang spricht der Bürgermeister ein paar Worte. Danach will sich der künftige Rentner mehr der Familie und seinen Hobbies widmen, zu denen vor allem das Schreiben zählt. Mehrere Krimis hat er schon verfasst, ein paar weitere warten in der Schublade auf die Fertigstellung. Auch für den Neukirchener Kalender textet er. Mit seiner Frau will er in Vluyn bleiben, ist im vergangenen Jahr von einem Neufelder Bauernhof mitten in den Ort gezogen und genießt das sehr. „Wir gehen gerne mal ins Café und so bleibt man ja auch mit den Menschen in Kontakt.“ So ganz weg ist er also nicht. „Und wenn mal Not am Mann sein sollte, stehe ich der Gemeinde natürlich zur Verfügung.“

