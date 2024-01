Neukirchen-Vluyn: NRW-Minister warnt vor „Rattenfängern“

Neukirchen-Vluyn Beim Neujahrsempfang der CDU in Neukirchen-Vluyn sind hochrangige Gäste erschienen. Was sie zu Bauernprotesten, Leerstand und Kiesabbau sagen.

Wie können das Land Nordrhein-Westfalen und seine Kommunen die aktuellen politischen Herausforderungen lösen? Diese Frage wurde am Sonntag beim Neujahrsempfang der CDU in Neukirchen-Vluyn diskutiert. Rund 120 Besucherinnen und Besucher, darunter Parteimitglieder wie die Bundestagsabgeordnete Kerstin Radomski und die Landtagsabgeordnete Charlotte Quik, trafen sich im Viva Event- und Freizeitpark an der Wilhelm-Reuter-Allee.

Der neue Neukirchen-Vluyner CDU-Vorstand mit ihrem Vorsitzenden Albert Mallmann begrüßte das Publikum. Das vergangene Jahr hätte viele Krisen wie den kostenintensiven Ukrainekrieg, den Krieg im Nahen Osten und gestiegene Inflationsraten bis sieben Prozent bei sinkenden Zinsen mit sich gebracht. Auch der Klimawandel werde durch Hochwasserkatastrophen spürbarer. „Wenn man Regeln aufoktroyiert, könnte ein weiteres Abdriften ins linke und rechte politische Spektrum folgen“, so Mallmann.

Neujahrsempfang in Neukirchen-Vluyn: Applaus für Appell gegen Leerstand und Kiesabbau

Die Gewerbesteuer trage Positives zu den kommunalen Kassen bei. „Der Leerstand muss beseitigt werden, der Mittelstand muss stärker werden. Wenn wir 100 Hektar für Auskiesung abgeben sollen, muss es vier Hektar für Gewerbe geben“, betont Mallmann unter großem Applaus. Für langjähriges Engagement, unter anderem in der Unterstützung sozialer Arbeit des Neukirchen-Vluyner Erziehungsvereins, wurde die ehemalige CDU-Bürgermeisterin Kornelia Kuhn mit einem Blumenstrauß geehrt.

Weitere aktuelle Nachrichten aus Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn:

Nach Musik vom Frauenvokalensemble „Femme Chorale“ hat der NRW-Finanzminister Marcus Optendrenk seine gesellschaftspolitische Einschätzung geteilt. Der gebürtige Nettetaler zog 2012 als direkt gewählter Abgeordneter in den Landtag ein und ist als Nachfolger von Lutz Lienenkämper seit Juni 2022 NRW-Finanzminister. „Steuergeld ist das Geld aller Bürger. Die Steuereinnahmen liegen bei 1000 Milliarden Euro“, unterstreicht Optendrenk. Und Sondervermögen bedeuteten vielfach auch Sonderschulden.

NRW-Finanzminister wünscht sich, dass Landwirte nicht rechter Propaganda erlägen

„Wir befinden uns in einer Sattelzeit, eine Zeit, in der unklar ist, wo es hingeht. Trotzdem waren die letzten Jahrzehnte die besten, die wir je hatten“, meint der Historiker. Optenbrenk betont, er wolle seinem Sohn eine Welt weitergeben, in der das Klima beherrschbarer werde, Landwirte nicht rechter Propaganda erlägen und sich auch konkurrierende Politfraktionen Erfolge gönnten.

Zur Gesellschaftsstabilität trage das Ehrenamt bei. „Vereine haben neuerdings seit Jahresbeginn in jedem Finanzamt einen Ansprechpartner für Steuerbelange.“ Für schnellere politische Entscheidungen plädierte Optendrenk für Parallelverfahren. „Niemand sollte Rattenfängern mit scheinbar einfachen Lösungen wie ‚Ostdeutschland first‘ hinterherlaufen. Europa lebt von Kompromissbereitschaft und Zusammenhalt.“

Täglich wissen, was in Moers und Umgebung passiert: Hier kostenlos für den NRZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland