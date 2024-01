Neukirchen-Vluyn: Schwertransporte sorgen für Halteverbote

Neukrichen-Vluyn Die Stadt Neukirchen-Vluyn kündigt ab Ende Januar mehrere Schwertransporte durch das Stadtgebiet an. Das müssen Anwohner jetzt wissen.

Mehrere Schwertransporte müssen vom 30. Januar bis zum 2. Februar in der Nacht in Neukirchen-Vluyn durchgeführt werden. Die Fahrzeuge mit Überlänge und Übertreite sorgen dann für Einschränkungen, teilt die Stadt mit.

So ordnet die Verwaltung in diesem Zeitraum am Grotfeldsweg (von der Krefelder Straße kommend bis Hausnummer 49) und an der Krefelder Straße (zwischen der Ernst-Moritz-Arndt-Straße und Mausegatt beidseitig) ein absolutes Halteverbot an. Es gilt von 18 bis 6 Uhr.

