Neukirchen-Vluyn: Schwimmbad bietet Saunatreff mit Glühwein

Neukirchen-Vluyn Vor dem Jahresende hat das Freizeitbad Neukirchen-Vluyn noch außergewöhnliche Sauna-Veranstaltungen im Programm. Was geplant ist, was es kostet.

Jahresendspurt für den Sauna-Treff: Im Dezember lädt die Enni Sport & Bäder Niederrhein (Enni) alle Sauna-Fans zu gleich drei Veranstaltungen in das Freizeitbad Neukirchen-Vluyn ein.

Los geht es laut einer Mitteilung der Enni am Vorabend zum ersten Advent. Am Samstag, 2. Dezember, lautet das Motto daher auch passend „Adventsstimmung“. In den Saunen warten Aufgüsse wie „Bratapfel mit Schuss“ und anschließendem Kräuterlikör oder „Weihnachtsduft“ mit anschließendem Glühwein. Die Kindersauna entführt die kleinen Sauna-Fans in ein „Wintermärchen“. Im Anschluss gibt es gekühltes Obst.

Freizeitbad Neukirchen-Vluyn: Saunatreff mit Glühweinstand und Gummibärchen

Am Samstag, 16. Dezember, gibt es unter dem Titel „Am Glühweinstand“ noch einmal eine Verschnaufpause vom voll entbrannten Vorweihnachtsstress. Aufgüsse mit diversen Weihnachtsdüften und anschließendem Weihnachtsgebäck oder einem „Wintersturm“, nach dem eiskalte Tücher gereicht werden, stehen auf dem Programm. Die Kindersauna steht unter dem Motto „Märchenwald“. Im Anschluss gibt es Gummibärchen. Im Saunagarten ist an diesem Abend zudem ein Glühweinstand aufgebaut.

Den Jahresabschluss macht dann nach den Feiertagen die Veranstaltung am Samstag, 30. Dezember, unter dem Motto „Der/Das Letzte“. Das Sauna-Treff-Team möchte sich mit dieser Veranstaltung laut Mitteilung der Enni bei allen Gästen für die Treue bedanken und wartet als Vorbereitung auf den Silvesterabend mit einem Entspannungsprogramm auf. Darin gibt es Aufgüsse mit Mentholkristallen, Winter-Minze oder Fruchtaromen, begleitet von Klangschale, Salz-Peeling oder Entspannungsmusik. Auf die Kinder wartet ein Aufguss mit Kirscharoma und anschließendem Verzehr von Wassereis.

Saunatreffs in Neukirchen-Vluyn: Alle Infos für Interessierte

Alle Veranstaltungen beginnen um 18 Uhr und enden um Mitternacht. Die Enni weist darauf hin, dass die Nutzung des Freizeitbads in Neukirchen-Vluyn in dieser Zeit ausnahmslos textilfrei erfolgt. Der Eintritt zum Saunatreff beträgt für Erwachsene 18 Euro im Vorverkauf und 20 Euro vor Ort. Kinder zahlen 10 Euro. Bis freitagsabends können Interessierte die Vorverkaufskarten auch online erwerben. Wer lediglich das Angebot des textilfreien Schwimmens nutzen möchte, zahlt als Erwachsener 8 Euro. Für Jugendliche beträgt der Eintritt 6 Euro, für Kinder 5 Euro.

Weitere Informationen und einen Überblick über das Saisonprogramm finden Interessierte im Internet unter der Webseite www.freizeitbad-neukirchen-vluyn.de.

Weitere aktuelle Nachrichten aus Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland