Neukirchen-Vluyn: Vandalismus-Attacke - Blitzgerät besprüht

In Neukirchen-Vluyn ist ein Geschwindigkeitsmessgerät beschädigt worden (Symbolbild).

Neukirchen-Vluyn Ziel der unbekannten Täter war laut Polizei diesmal ein Geschwindigkeitsmessgerät, das an einer Straße stand. Wer kann Hinweise geben?

In der Nacht zu Sonntag beschädigten Unbekannte gegen Mitternacht ein Geschwindigkeitsmessgerät, welches an der Tersteegenstraße abgestellt worden war. Das berichtet die Pressestelle der Polizei im Kreis Wesel am Montag.

Es handelt sich dabei um einen Blitzeranhänger, der rundherum mit Graffiti besprüht wurde. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen, die Angaben zu dem oder den Täter/n machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841 / 1710 entgegen.

Weitere aktuelle Nachrichten aus Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn:

Täglich wissen, was in Moers und Umgebung passiert: Hier kostenlos für den NRZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland