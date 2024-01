Neukirchen-Vluyn: Netto-Markt öffnet wieder – das bietet er

Neukirchen-Vluyn Der Discounter Netto hat seine Filiale in Neukirchen-Vluyn modernisiert. Wann Kundinnen und Kunden wieder im Lebensmittelmarkt einkaufen können.

Der Netto-Markt an der Max-von-Schenkendorfstraße in Neukirchen-Vluyn wird am 23. Januar wieder eröffnet. Das teilt das Unternehmen in einer Mail an die Redaktion mit. Zuletzt ist die Filiale für Bauarbeiten im Zuge einer Modernisierung geschlossen geblieben. Auf einer Verkaufsfläche von rund 670 Quadratmetern sollen dort nach Angaben des Lebensmittel-Discounters mehr als 5000 Artikel angeboten werden, davon rund 400 Bio-Produkte. Zudem setzt das Unternehmen auf einen großen Mehrwegbereich, heißt es weiter. Den Kundinnen und Kunden, die in dem Markt einkaufen möchten, stehen 70 Parkplätze zur Verfügung.

Weitere aktuelle Nachrichten aus Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn:

Täglich wissen, was in Moers und Umgebung passiert: Hier kostenlos für den NRZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland