Thrillerautor Sebastian Fitzek. Sein Buch „Passagier 23“ ist bald in Kamp-Lintfort als Theaterstück zu erleben.

Theater Passagier 23: Fitzek-Thriller in Kamp-Lintfort auf der Bühne

Kamp-Lintfort Sebastian Fitzek gilt als Deutschlands erfolgreichster Thrillerautor. Nun kommt sein Werk „Passagier 23“ als Theaterstück nach Kamp-Lintfort.

Er ist wohl der erfolgreichste Psychothriller-Autor Deutschlands: Sebastian Fitzeks Bücher haben sich millionenfach verkauft. Einiger seiner Werke hat das Berliner Kriminaltheater bereits erfolgreich für die Bühne adaptiert. In einer Bearbeitung von Christian Scholze ist jetzt „Passagier 23“ am 23. Januar 2024 in der Stadthalle zu sehen. Die Vorstellung startet um 20 Uhr, Tickets gibt es im Vorverkauf.

Die Handlung ist markerschütternd: Jedes Jahr verschwinden weltweit 23 Menschen auf Kreuzfahrtschiffen – spurlos. „23, bei denen man nie erfährt, was passiert ist. Noch nie ist jemand zurückgekommen“, heißt es in einer Ankündigung auf der städtischen Webseite. Ein Schicksal, das auch der Polizeipsychologe Martin Schwarz erleben musste. Vor fünf Jahren ist sein Sohn mit seiner Frau auf der „Sultan of the Seas“ spurlos verschwunden. Seither hat Schwarz kein Lebenszeichen mehr von ihnen gehört.

Thriller in Kamp-Lintfort: Verschwunden auf hoher See

Das ändert sich, als auf dem gleichen Schiff das kleine Mädchen Anouk auftaucht, die ebenfalls vor einem halben Jahr mit ihrer Mutter verschwand. In ihren Händen hält sie einen Teddybären. Martin Schwarz, der nach der traumatischen Erfahrung nie wieder ein Schiff betreten wollte, macht sich nach einem Anruf auf den Weg.

Die Polizei ging damals von Selbstmord aus, jetzt gibt es Hinweise, dass seine Familie noch lebt. Denn: Der Teddy des kleinen Mädchens ist zweifellos das Stofftier seines Sohnes. „Für ihn bricht erneut eine Welt zusammen, der Alptraum, von dem er dachte, er könnte nicht schlimmer werden, fängt erst an“.

Für ihn bricht erneut eine Welt zusammen, der Alptraum, von dem er dachte, er könnte nicht schlimmer werden, fängt erst an. Aus der Ankündigung für Thriller „Passagier 23“

Das Schiff legt schließlich ab, begibt sich auf den Weg nach New York. 3000 Passagiere, ein traumatisiertes Mädchen, ein zutiefst verstörter Polizeipsychologe und ein Mörder auf der Jagd versprechen einen Theaterabend mit Gänsehautfaktor.

Sebastian Fitzek: Seine Bücher feiern große Erfolge

Sebastian Fitzeks Romane wurden bisher in 20 Sprachen übersetzt, er gilt als einer der wenigen Thrillerautoren, dessen Werke auch in den USA und England verlegt werden. „Seine Gesamtauflage liegt bei ungefähr 5 Millionen verkauften Büchern“, heißt es zudem in der Ankündigung.

Die Aufführung findet im Rahmen des städtischen Theaterabonnements 2023/2024 statt. Tickets für das Theaterstück gibt es ausschließlich in der Buchhandlung Am Rathaus, Moerser Straße 239. Telefonisch ist das Geschäft unter 02842/921779 erreichbar. Karten kosten je nach Kategorie 17, 15 und 13 Euro. Sollten am Aufführungstag noch welche verfügbar sein, öffnet die Abendkasse um 19 Uhr.

Auf dem Theaterspielplan stehen noch weitere Stücke. Am 4. Februar ist „Der Vorleser“ zu sehen, am 15. März „Elektrolurch im Sonderzug - Die Show der deutschen Rockmusik“ und am 29. April die Komödie „Nein zum Geld!“.

Weitere Informationen gibt es im Internet auf www.kamp-lintfort.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland