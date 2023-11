Event in Moers PM Revival Moers: Was Gäste der Mega-Party sagen

Moers Die Mega-Party in Moers war lange ausverkauft. Hier sind die Reaktionen auf das Event. Und: Die Veranstalter haben eine gute Nachricht.

Blinkende Diskolichter, DJs an den Mischpulten und eine Menge, die eines will: feiern, tanzen und Spaß haben – das war 18 Jahre lang das legendäre Lebensgefühl in der Großraumdisco „PM” in Moers. Auf 5000 Quadratmetern Fläche mit zehn Erlebnisbereichen feierten hunderttausende Besucher bis Februar 2014 im „PM” auf dem ehemaligen Gelände des Kohleschachts Rheinpreußen. Jetzt hatten „PM”-Fans allen Grund zur Freude. Das kultige „PM” kehrte für eine Nacht zurück.

„The Legend is back for a One-Night-Stand“ lautete das Motto der großen „PM Revival Party“. Gefeiert wurde nicht im ehemaligen „PM”, das 2015 mit kleinerer Tanzfläche, Sportbar und Minigolf-Fläche umgebaut wurde, sondern mit mehr Platz in der Enni-Eventhalle. „Auf 1800 Quadratmetern feiern heute 2000 Gäste, Die Party ist schon seit gut fünf Monaten komplett ausverkauft“, freute sich Veranstalter Michael Kamps, der seit 16 Jahren in der Eventbranche arbeitet, bereits die „Backstreet Boys“ an den Niederrhein holte und „PM”-Stammgast war.

„Das ‚PM‘ bedeutete Familie und cooles Miteinander. Ich erinnere mich gut an die Afterwork-Partys, bei denen Gäste ihr Krawatte auszogen und tanzten“, sagte Gino Montesano, der als „DJ Aquagen“ fünf Jahre im PM auflegte. Montesano startete Onlineumfragen, welche Musik beim „PM Revival“ nicht fehlen durfte. Mit dabei: Lieder des DJs „ATB“, der Bands „Discoboys“ und „Run DMC“.

Wer die Eventhalle betrat, konnte die Songs von früher hören. „Das bringt uns in Stimmung“, sagten drei Freundinnen lächelnd, die nach jahrelanger Moers-Abstinenz in ihre Heimatstadt zurückkehrten, um das „PM”-Gefühl zu erleben. An der Cocktailbar holten sie sich Drinks und freuten sich auf „Aquagen“, Tom Brixton und Andy Dexter, die sie gedanklich in ihre Jugend zurückkatapultierten.

Laserlichter und Nebel schossen über die Menge und ließ sie zu pulsierender Musik tanzen. „Klar wäre es stilechter, in der ‚PM‘-Industriekulisse mit verschiedenen Areas zu feiern, aber die Stimmung ist wie früher. Diskotheken fehlen allgemein“, sagte Besucherin Jessica.

Sie waren bei der Revival-Party unverzichtbar (v.l.): Gino Montesano / Aquagen. (DJ) und Veranstalter Michael Kamps, Noemi (Live Act) und Andy Dexter. Foto: Rainer Hoheisel / FUNKE Foto Services

Auch für ein Krefelder Paar ist das „PM” Kult: „Wir haben immer in den Nachrichten verfolgt, was mit dem ‚PM‘ passiert.“ Jugenderinnerungen sind für die beiden 35-Jährigen mit der Diskothek verbunden: „Erstmals als Schüler eine Diskothek betreten, an der Bar ein Getränk bestellen, sich auf Tanzflächen mit Leuten zur Musik bewegen und Gruppenbilder knipsen.“

Fortsetzung folgt, verriet Veranstalter Kamps: „Die Nachfrage ist so groß, dass wir im November 2024 die nächste ‚PM‘-Party in der Enni-Eventhalle feiern.“

