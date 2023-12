Energiepreise Preisbremse vor dem Aus: Was Enni Strom- und Gaskunden rät

Moers Bei der Enni laufen die Telefone heiß: Das Ende der Energie- und Gaspreisbremse verunsichert viele Menschen in Moers. Das sagt der Versorger.

Die Verunsicherung ist bei Energiekunden bundesweit spürbar. Nachdem die Bundesregierung zu Wochenbeginn das Aus der Energiepreisbremsen angedeutet hatte, zu anderen gesetzlichen Preisbestandteilen aber schwieg, häufen sich auch in den Kundenzentren der Enni Energie & Umwelt Niederrhein (Enni) in Moers Fragen. „Unsere Telefone laufen heiß“, beschreibt Vertriebsleiterin Susanne Pfeufer die Situation in einer Mitteilung an die Redaktion. „Vieles bleibt aber offen, da aktuell noch nichts feststeht“, seien fehlende gesetzliche Antworten für die gesamte Branche sehr unbefriedigend.

Wie es auch kommt, bei Enni löst die voraussichtliche Entscheidung zum Auslaufen der Preisbremsen Kopfschütteln aus, heißt es weiter in der Mitteilung. „Der Gesetzgeber hat sein ursprüngliches Ziel, Kunden so vor den extremen Preissprüngen zu schützen, aufgrund der großen Haushaltsprobleme aus den Augen verloren“, sagt Pfeufer. Dies würden im neuen Jahr vor allem die Kunden spüren, die sich mit langfristigen, in unsicheren Hochpreisphasen abgeschlossenen Verträgen für ein sicheres Produkt entschieden hätten.

Auch am Niederrhein sei diese Kundengruppe groß. Enni habe diesen Kunden mittlerweile aber gegen eine Verlängerungsoption deutlich reduzierte Angebote gemacht, wovon große Teile auch Gebrauch gemacht hätten. Pfeufer rät auch weiter dies anzunehmen: „So können Kunden in bestehenden Verträgen mit dem Auslaufen der Preisbremsen bei Strom und Gas einige hundert Euro sparen und die deutlichen Anstiege der Abschläge zumindest eindämmen.“

Enni verspricht Kunden: „Wir werden Einkaufsvorteile weitergeben“

Falls Preise an den Energiebörsen dauerhaft nachlassen, verspricht Pfeufer dabei weiter, auch Festpreisverträge im kommenden Jahr erneut zu überprüfen. „Wir stehen zu unseren Aussagen, in der so bislang nicht gekannten Krisensituation Einkaufsvorteile auch während Vertragslaufzeiten weiterzugeben.“ Aktuell sind Energiepreise deutlich von den Hochpreisphasen des Vorjahres entfernt. Das hat mehrere Gründe: „Die Gasspeicher sind gut gefüllt und Verbraucher gehen mit Energie deutlich sparsamer als vor der Energiekrise um“, teilt Enni mit. Gegenüber dem Vorjahr verzeichne der Versorger aus Moers allein beim Gas einen Absatzrückgang um rund zehn Prozent.

Übrigens: Sollte der Gesetzgeber die Gas-Mehrwertsteuer tatsächlich anders als zunächst verkündet schon in Kürze und nicht erst zum Ende der kommenden Heizperiode anheben, wird Enni dies automatisch in den Gasrechnungen anteilig berücksichtigen: „Natürlich können Kunden uns dann auch wieder ihre selbst abgelesenen Zählerstände angeben.“ Dies sei am einfachsten über das Kundenportal möglich.

