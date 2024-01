Preisgekrönte Gitarristen kommen nach Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort Im Februar touren die Preisträger des NRW-Gitarrenpreises 2023 durch das Ruhrgebiet. Auch in Kamp-Lintfort machen sie Halt. Das ist zu erwarten.

Anfang Februar ist es erneut so weit: Im Rahmen des siebten Internationalen Folkwang Gitarrenfestivals gastieren die Preisträgerinnen und Preisträger des NRW Gitarrenfestivals 2023 sowie die künstlerischen Organisatoren des Festivals für zwei Konzerte in Kamp-Lintfort. Bereits im vergangenen Jahr wurden Veranstaltungen in der ehemaligen Zechenstadt ausgetragen.

Martin Begall, Leiter der Musikschule Kamp-Lintfort, zeigt sich erfreut über die erneute Zusammenarbeit. „Das war ja wirklich beeindruckend letztes Jahr – ein voller Erfolg“, erinnert er sich. Für das Konzert im Schirrhof habe man aufgrund des Andrangs Stühle hinzustellen müssen. In diesem Jahr stehen etwa 140 Plätze zur Verfügung, wenn die jungen Preisträgerinnen und Preisträger des NRW Gitarrenpreises 2023 ihre Fertigkeiten in der klassischen Gitarrenkunst am Sonntag, 11. Februar, ab 17 Uhr für 90 Minuten präsentieren werden. Aus den Erfahrungen des letzten Jahres haben die Kamp-Lintforter Konsequenzen gezogen: „Durch die Fülle des Publikums war die Akustik etwas dünn“, so Begall. Spezielle Verstärker für akustische Gitarren sollen 2024 für ein vollumfängliches Klangerlebnis sorgen.

Ein Bild vom Schirrhof-Konzert im letzten Jahr. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Internationale Jung-Gitarristen kommen nach Kamp-Lintfort

Das Programm des Konzerts hält ausschließlich klassische Musik bereit, die die jungen Preisträger präsentieren werden. Die erste Hälfte werden die zweitplatzierte Polina Gigauri aus der Ukraine und der Wettbewerbs-Dritte Konstantinos Zachariadis aus Griechenland an der Gitarre bestreiten. „Und dann kommt Émilie als Star des Abends“, kündigt Tomasz Zawierucha, künstlerischer Leiter des Festivals und Lehrender an der Folkwang Universität der Künste, die Gitarrenpreis-Siegerin Émilie Fend aus Frankreich an. „Zum krönenden Abschluss spielen die drei jungen Gitarristen zusammen“, verrät er.

Mit Kompositionen von Bach und Chopin bis hin zu Albéniz, einem spanischen Komponisten der Romantik, wird dem Publikum ein Abriss durch verschiedene Epochen und Varianten der klassischen Musik geboten. „Da ist für jeden was dabei, der klassische Musik mag“, meint Susanne Hilker-Kohl, ebenfalls Lehrende an der Folkwang-Hochschule. Das genaue Programm wird in den kommenden Tagen auf der Internetseite des Festivals (www.folkwang-gitarre.de) einsehbar sein. Die Konzerte der Preisträger sind Bestandteil des Preises, den die Teilnehmer gewinnen können. Dieses Jahr finden insgesamt fünf Konzerte unter dem Titel „Festival on Tour“ über das Ruhrgebiet verteilt und in der Landeshauptstadt Düsseldorf statt.

Gesprächskonzert mit Folkwang-Dozenten in Kamp-Lintfort ist auch für Kinder geeignet

Zusätzlich werden Susanne Hilker-Kohl und Tomasz Zawierucha bereits am Sonntag, 4. Februar, ein einstündiges Gesprächskonzert im Konzertsaal der Musikschule in Kamp-Lintfort abhalten. Der Fokus liegt auch hier auf klassischer Gitarrenmusik. Reservierungen von Tickets sind nicht nötig. Der Eintritt ist frei. „Das läuft so ab, dass Tomasz etwas spielen wird und ich erzähle etwas dazu“, beschreibt Hilker-Kohl. So wird sie beispielsweise im Anschluss an ein Stück von Bach erläutern, wie das Leben zu Zeiten Bachs vonstattenging oder wie Konzerte im 18. Jahrhundert abliefen. „Das wird nicht hochwissenschaftlich sein“, beruhigt die Folkwang-Dozentin. Die Veranstaltung soll von einer bebilderten Präsentation begleitet werden, sodass das Konzert laut Hilker-Kohl auch für Kinder geeignet sei.

Die Zusammenarbeit der Folkwang-Hochschule mit der Kamp-Lintforter Musikschule entstand über einen gemeinsamen Schüler von Begall und Zawierucha: Jan Christopher Heßling kam in Kamp-Lintfort früh mit der Welt der Musik in Kontakt. „Der kam mit seiner Mutter schon zu den Musikzwergen und hat sich damals zuerst eine Gitarre aus einem Pappkarton gebaut“, erinnert sich Gitarrenlehrerin Babette Scholz lachend zurück. Dass er einmal Studierender an der Folkwang Universität der Künste werden würde, bahnte sich damals bereits an. Wer den jungen Kamp-Lintforter live Gitarre spielen hören möchte, hat im Rahmen des Gitarrenfestivals am Freitag, 16. Februar, am Campus der Hochschule in Essen die Gelegenheit dazu. Bei dem Sonderkonzert werden Kompositionen dreier Studierender uraufgeführt.

Hier gibt es Karten Karten für das Konzert im Schirrhof am 11. Februar können über die Homepage der Musikschule Kamp-Lintfort vorbestellt werden (www.musikschule-kamp-lintfort.de/event/preistraegerkonzert-des-internationalen-gitarrenfestivals-der-folkwang-uni-zu-gast-in-kamp-lintfort/). Sie kosten 15 Euro pro Person. Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre erhalten freien Eintritt.

