Moers Der Bundestagsabgeordnete Jan Dieren hat in Moers zu einer Demokratie-Werkstatt eingeladen. Vor Ort erhitzten sich schnell die Gemüter.

In den Räumlichkeiten des Internationalen Kulturkreises Moers (IKM) herrscht reges Treiben. Immer mehr Leute betreten das Gebäude an der Kirchstraße in Meerbeck. An einem Tisch im Eingangsbereich liegen Klebeband und Permanentmarker bereit. Wozu? Bei der Demokratie-Werkstatt, zu der der Moerser Bundestagsabgeordnete Jan Dieren für den Samstagnachmittag eingeladen hatte, duzt man sich. Vornamen werden per Klebestreifen an die Kleidung geheftet.

Mit einem solchen Andrang hatten die Organisatoren nicht gerechnet. „Ich habe jetzt etwa 50 Personen gezählt“, erklärt Marius Krebber aus dem Team des Moerser Bundestagsabgeordneten. Zuvor war über die sozialen Medien und die Presse um eine Anmeldung gebeten worden. „Letzter Anmeldungsstand war 25“, berichtet er. Mit der Situation geht man im IKM flexibel um: Weitere Stühle werden aus den Nebenräumen herangetragen, sodass jeder einen Platz findet.

Auf die Moerser Demonstration folgt eine Demokratie-Werkstatt

Eine Demokratie-Werkstatt – was soll das überhaupt sein? Jan Dieren erklärt den Teilnehmenden vorab, weshalb er den Raum für diese Art von politischer Partizipation geschaffen hat: „Mir ging es jetzt nach den Demos so: Es ist unglaublich schön, wie viele Leute gezeigt haben: ‚Das ist jetzt nichts mehr, wozu man nichts sagen kann‘“. Wie bereits aus seinen Reden auf den Demonstrationen gegen Rechts in Moers und Neukirchen-Vluyn hervorging, ist Dieren davon überzeugt, dass Demonstrieren allein nicht ausreiche, um rechten -, menschen- und demokratiefeindlichen Tendenzen innerhalb der Gesellschaft zu begegnen.

Jan Dieren verkündet den Teilnehmenden in Moers: Demonstrieren allein reicht nicht aus. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

„Okay, aber wenn das nicht reicht, was denn dann?“, richtet Dieren die Frage an die Anwesenden. Er selbst habe dazu auch noch keine eindeutige Antwort, gesteht er. Dieser wolle er sich gemeinsam mit den Teilnehmenden im Rahmen der Demokratie-Werkstatt annähern. Auf den Demonstrationen hatte er bereits zu weitreichenderem ehrenamtlichen und politischen Engagement aufgerufen.

Demokratiewerkstatt in Moers: Drei Leitfragen im Fokus

Danach geht es an die Arbeit. Unter der Anleitung von Ina und Benedikt aus dem Team diskutieren die Teilnehmenden in zwei Gruppen drei Leitfragen: Zuerst geht es darum, worin die politischen Ursachen für die wachsende Gefahr von rechts aus Sicht der Anwesenden liegen. Daran anknüpfend werden politische Konzepte durchgesprochen, die von Bundespolitikerinnen und -politikern vertreten werden sollten, um dem Rechtsextremismus zu begegnen. Bevor die Mitglieder beider Gruppen zur Vorstellung ihrer Ergebnisse sowie der Abschlussbesprechung wieder zusammentreffen, werden gemeinsam konkrete Maßnahmen gesammelt, die vor Ort in den Wahlkreisen umgesetzt werden können.

Es ist unglaublich schön, wie viele Leute gezeigt haben: ‚Das ist jetzt nichts mehr, wozu man nichts sagen kann‘. Jan Dieren, Bundestagsabgeordneter

Im Austausch miteinander erhitzen sich die Gemüter schnell. Scheu davor, seine Meinung kundzutun, hat hier dem Anschein nach niemand, sodass viele Vorschläge zum Umgang mit der aktuellen politischen und gesellschaftlichen Situation zusammengetragen werden. Die Kommunikation von Politik an die Basis, Bildung oder vermeintlich einfache Antworten Rechtsextremer auf komplexe gesellschaftliche Herausforderungen, sind nur einige der Themen, die innerhalb der Werkstatt zur Sprache kommen. „Wir haben gut gearbeitet, ich bin völlig begeistert“, bilanziert Ina mit Blick auf das vollgeschriebene Plakat, auf dem sie einzelne Diskussionsinhalte stichpunktartig festgehalten hat.

Moerser Teilnehmerin ist „gespannt, wie es jetzt weitergeht“

Auch Jan Dieren zeigt sich zufrieden mit dem Ablauf der Demokratie-Werkstatt. „Jetzt am Ende habe ich das Gefühl, das war ein Auftakt.“ Einen Folgetermin am Samstag, 6. April, stellt er bereits in Aussicht. Genauere Informationen folgen in Kürze. Wenn aus der Veranstaltung folge, dass Neugier und Lust geschaffen werden, Demokratie nicht nur zu verteidigen, sondern zu verbessern, habe er sein Ziel erreicht, erklärt der Bundestagsabgeordnete. Die Parteizugehörigkeit sei ihm egal: „Ich möchte einen Raum schaffen, der offen ist für alle.“

Auch in Moers demonstrierten zahlreiche Teilnehmende gegen Rechtsextremismus. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / Moers

Teilnehmerin Yvonne Heinz ist über die Zeitung auf die Werkstatt aufmerksam geworden. „Ich war auch hier bei der Demo dabei“, berichtet sie. Die Rede Dierens habe sie dazu veranlasst, zu kommen. Sie teilt seine Meinung, dass die Demonstrationen nicht genügen. Sie möchte an künftigen Terminen der Demokratie-Werkstatt ebenfalls teilnehmen. „Ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht“, sagt Heinz. Sie hoffe, dass auf die theoretischen Diskussionsinhalte konkrete Maßnahmen folgen.

Weitere aktuelle Nachrichten aus Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn:

Täglich wissen, was in Moers und Umgebung passiert: Hier kostenlos für den NRZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland