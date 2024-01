Einschulung Ranzenmesse in Moers: Gratis Event für Kinder und Eltern

Moers Die Moerser Schulranzen-Börse hilft Kindern und Eltern bei der Wahl von Ausrüstung für die Einschulung. Wann sie stattfindet, was sie bietet.

Für viele Kinder wird es Zeit, den passenden Schulranzen zu finden. Dabei möchte die Volksbank Niederrhein helfen und lädt am Samstag, 27. Januar, von 9.30 bis 13 Uhr zur Schulranzen-Messe“ in ihrer Moerser Geschäftsstelle an der Mühlenstraße 20-30.

„Unsere jährliche Schulranzen-Messe zu einem gelungenen Schulstart ist ein feststehendes Ereignis in unserem Veranstaltungskalender. Unseren i-Dötzchen wird an diesem Tag ein Rundum-Paket geboten“, sagt Svea Kosiuk, verantwortlich für die Organisation der Ranzenmesse. An insgesamt neun Infoständen dreht sich alles um den Schulstart. Wertvolle Tipps kommen von Fachleuten.

Ranzenbörse in Moers: Experten aus Neukirchen-Vluyn helfen mit kostenlosem „Schulranzen-Check“

Dazu zählt das „Ranzenprofi-Team“ der Firma Giesen-Handick. Die Mitarbeitenden wollen dabei helfen, aus den aktuellen Modellen den passgenauen Ranzen für zukünftige i-Dötzchen zu finden. Die Auswahl an hochwertigen Ranzen und entsprechendem Zubehör wie Turnbeutel und Federmäppchen umfasse Marktneuheiten, verschiedene Farben und diverse Motiven. Physiotherapeuten und Ergotherapeuten überprüfen beim „Schulranzen-Check“, ob der ausgesuchte Ranzen rückengesund ist und perfekt sitzt. Schließlich muss sich das Grundschulkind vier Jahre damit wohlfühlen. Nicht nur der Preis sei entscheidend, sondern der gute Sitz im Verhältnis zu Körpergröße, Gewicht und Passform.

Ebenfalls wird von der Firma Satch ein Spray-Day angeboten. Die Besucher haben die Möglichkeit sich kostenfrei ein Graffiti auf ihren neuen Rucksack, ihrer Schlamperbox oder der Sporttasche sprayen zu lassen. Von diesen Angeboten können aber auch ältere Schulkinder profitieren, die mit ihren Eltern bei der Ranzenmesse herzlich willkommen sind.

Ranzenbörse in Moers: Diese Unternehmen sind dabei

Auch das Fachgeschäft Matt-Optik bietet einen kostenlosen Sehtest an. Die Praxis Logopädie und Ergotherapie im Team berät zur Sprachentwicklung und Sprechförderung. „Der sichere Schulweg und wie Kinder diesen erfolgreich meistern, ist uns ebenfalls wichtig“, sagt Svea Kosiuk. Dazu wird die Kreis-Verkehrswacht Wesel hilfreiche Tipps geben und über das richtige Verhalten im Straßenverkehr informieren.

Rund um die Schulranzenmesse wird den kleinen Besuchern noch einiges mehr geboten. Passend zu den Motiven ihrer Ranzen können die Kinder sich schminken lassen oder ihren ganz persönlichen Namensbutton gestalten. Auf Wunsch gibt es auch ein gemeinsames Foto mit dem übergroßen Hundemaskottchen „Sammy“ von der Volksbank Niederrhein und ein Gewinnspiel. Der Terra-Zoo aus Rheinberg zeigt einige seiner Reptilien, die von mutigen Besuchern auch angefasst werden können und bunte Luftballontierchen gibt es ebenfalls.

