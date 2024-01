Real, Glatteis, Bauernprotest: Was diese Woche wichtig war

Moers/Neukirchen-Vluyn/Kamp-Lintfort Was ist in Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn vom 8. bis zum 12. Januar passiert? Diese Themen sorgten in dieser Woche für Gesprächsstoff.

Eine ereignisreiche Woche neigt sich dem Ende zu. Für viel Aufmerksamkeit haben direkt zum Wochenstart auch in Moers, Neukirchen-Vluyn und Kamp-Lintfort die Proteste der Landwirtinnen und Landwirte gesorgt. Schon um 5.30 Uhr am frühen Montagmorgen startete ein Traktor-Konvoi, der von Kamp-Lintfort über Moers bis nach Neukirchen-Vluyn fuhr. Im Konvoi fuhren später 65 Traktoren durch die Moerser Innenstadt, am KÖ entlang, auch Lkw-Fahrer hatten sich angeschlossen. Die Reaktionen der Bürgerinnen und Bürger fielen sehr unterschiedlich aus.

In Kamp-Lintfort gibt es neue Erkenntnisse zu dem Brand, bei dem am 4. Januar eine Doppelhaushälfte an der Malmedystraße in Flammen aufgegangen war. „Eine vorsätzliche Brandstiftung kann ausgeschlossen werden“, heißt es am Mittwoch.

Keine guten Nachrichten kommen am Mittwoch aus dem benachbarten Straelen. Dort ist das Bauunternehmen von Herrmann Tecklenburg ansässig. Wegen der schwachen Nachfrage nach neuen Wohnungen ist das Bauunternehmen in finanzielle Schieflage geraten und hat einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beim Amtsgericht Kleve gestellt. Tecklenburg ist in Moers nicht nur als Ehemann der früheren Frauen-Fußball-Nationalmannschaft, Martina Voss-Tecklenburg, bekannt. Sein Unternehmen hat in der Grafenstadt auch Bauprojekte realisiert. Zwei große Projekte sind mit seinem Namen verbunden. Etwa 35 Millionen Euro kostete das innerstädtische Wohnprojekt „Live Green“ am Schlosspark. Zuletzt ist ein neues Quartier in Moers-Vinn fertiggestellt worden.

Im Fall eines Kamp-Lintforters, der eine Frau brutal zusammengeschlagen hatte, ist am Mittwoch das Urteil ergangen. Gegen 12.20 Uhr des 22. Oktobers 2022 soll der Angeklagte in Schwarz gekleidet und mit einer Sturmhaube maskiert in die Wohnung des 46-jährigen Opfers in einem Mehrfamilienhaus in Kamp-Lintfort eingedrungen sein.

„Weiterhin alles drin!“ wirbt der Mein Real-Markt an der Moerser Straße in seinem aktuellen Werbeprospekt für die laufende Woche. Dazu verspricht die Werbung Rabatte bis zu 59 Prozent. Im Markt herrscht reger Betrieb. Über drängende Fragen, wie es nun nach der Insolvenz weitergeht, mag die Marktleiterin mit uns nicht reden. Andere schon.

Der Kaufpreis für Bestandswohnungen in Moers ist im vierten Quartal 2023 deutlich gestiegen. Das geht aus dem aktuellen Preiskompass des Online-Portals „Immowelt“ hervor. Die Studie hatte die Preisentwicklung in insgesamt 75 Großstädten untersucht. Und Moers wird wieder zum Messestandort. Los geht es mit der Messe für Bauen, Wohnen, Energiesparen und Lifestyle. Aber das soll nur den Auftakt zu weiteren Messe-Entwicklungen markieren.

In Moers wird zudem wieder über die Neuauflage des beliebten Parkfestes diskutiert. Zum Ende der Woche hält dan auch der Winter Einzug am Niederrhein. Am Donnerstagabend setzt bei Temperaturen um den Gefrierpunkt plötzlich Nieselregen ein. Das führt zu spiegelglatten Gehwegen und Straßen. Und in Moers und Umgebung zu zahlreichen Unfällen.

