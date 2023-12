Schlägerei in Moers: Unbekannte treten Mann ins Gesicht

Moers. Vor einer Gaststätte ist es zu einem Streit zwischen zwei Personengruppen gekommen. Ein Mann, der auf dem Boden lag, wurde ins Gesicht getreten.

Bei einem Streit zwischen zwei Personengruppen in der Moerser Innenstadt wurden zwei Menschen verletzt. Am frühen Samstagmorgen gegen 1.15 Uhr gerieten die beiden Personengruppen auf der Haagstraße / Burgstraße in der Innenstadt in einen Streit.

Drei 60-jährige Männer aus Dinslaken und Kamp-Lintfort wurden nach dem Verlassen einer Gaststätte von einer anderen Personengruppe angesprochen und gerieten in einen verbalen Streit. Dabei schlug ein bislang unbekannter Mann einem 60-jährigen Dinslakener mit der Faust ins Gesicht.

Zwei Männern wurde ins Gesicht geschlagen und getreten

Nachdem dieser zu Boden gegangen war, versuchte einer der Begleiter aus Kamp-Lintfort dazwischenzugehen und bekam ebenfalls einen Schlag ins Gesicht. Der Mann ging auch zu Boden. Hier trat der Unbekannte dem Kamp-Lintforter noch ins Gesicht. Danach flüchtete die Gruppe in unbekannte Richtung.

Der 60-jährige Kamp-Lintforter erlitt eine Prellung im Gesicht und mehrere gebrochene Zähne. Der Dinslakener erlitt eine Prellung im Gesicht. Die Fahndung nach den Tätern verlief bislang negativ. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Süd in Moers zu melden (02841-171-0). (red)

Täglich wissen, was in Moers und Umgebung passiert: Hier kostenlos für den NRZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland