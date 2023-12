Das Verkehrskommissariat Kamp-Lintfort hat die Ermittlungen an der Unfallstelle übernommen.

Unfall Schlimmer Unfall in Moers: 14-jähriger Junge schwer verletzt

Moers In Moers kracht ein Auto mit fünf Jugendlichen gegen zwei Bäume, der Fahrer (17) flüchtet. Was die Polizei bislang über das Unfallgeschehen weiß.

Ein 14-jähriger Junge aus Kamp-Lintfort wurde am frühen Dienstagmorgen bei einem Unfall auf der Verbandsstraße in Moers-Repelen lebensgefährlich verletzt.

Wie die Polizei nach ersten Erkenntnissen mitteilt, wurde gegen 2.50 Uhr durch die Notruffunktion eines iPhones an die Rettungsleitstelle ein Unfall im Bereich der Verbandsstraße gemeldet. Vor Ort fanden Rettungskräfte und Polizei dann ein völlig zerstörtes Auto, in dem sich ein bewusstloser 14-Jähriger aus Kamp-Lintfort befand, der mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Wie die Polizei weiter mitteilt, war das Auto offenbar auf der Verbandsstraße, aus Richtung Römerstraße kommend, in Fahrtrichtung Kamp-Lintfort unterwegs. Hierbei kam es aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Bäumen. Im Fahrzeug wurden laut Polizei leere Flaschen alkoholhaltiger Getränke gefunden.

In der Nähe trafen die Polizeibeamten dann auf einen 18-Jährigen aus Neukirchen-Vluyn mit blutiger Kleidung, bei dem es sich laut Polizei um den Beifahrer des verunfallten Fahrzeugs handelte.

Fahrer hatte keinen Führerschein

Vor Ort wurden dann Hinweise auf drei weitere Fahrzeuginsassen bekannt. Durch Ermittlungen in den umliegenden Krankenhäusern konnten zwei 17- und 18-jährige Personen aus Neukirchen-Vluyn als weitere Insassen identifiziert werden. Sie wurden mit leichten Verletzungen aus dem Krankenhaus entlassen.

Der mutmaßliche Fahrzeugführer, ein 17-jähriger Kamp-Lintforter, war zunächst flüchtig. Er konnte jedoch im Rahmen einer wegen eines Anfangsverdachtes des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der fahrlässigen Körperverletzung richterlich angeordneten Durchsuchung am Mittag in der elterlichen Wohnung angetroffen werden.

Das Verkehrskommissariat Kamp-Lintfort hat die Ermittlungen an der Unfallstelle übernommen und wird dabei von einem Unfallaufnahmeteam der KPB Kleve und einem Sachverständigen unterstützt. Die Verbandsstraße war zwischen der B57 und der Willi-Brandt-Allee längerfristig gesperrt.

