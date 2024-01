Einbrecher Straße in Neukirchen-Vluyn: Zwei Einbrüche am selben Abend

Neukirchen-Vluyn Innerhalb kürzester Zeit haben Einbrecher zwei benachbarte Einfamilienhäuser in Neukirchen-Vluyn durchsucht. Was laut Polizei bislang ist.

Zweimal am selben Abend haben Einbrecher an der Straße Im schönen Winkel in Neukirchen-Vluyn zugeschlagen. Wie die Kreispolizeibehörde Wesel mitteilt, haben unbekannte Täter am Dienstagabend in der Zeit von 19.15 bis 20 Uhr zwei benachbarte Einfamilienhäuser komplett durchsucht.

Die Kripo ermittelt. Es werden Zeugen gesucht, denen unbekannte Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes aufgefallen sind. Hinweise an die Polizeiwache Süd in Moers unter 02841-1710.

