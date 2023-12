Nach einem Unfall in Kamp-Lintfort mit hohem Sachschaden bittet die Polizei um Hinweise.

Unfall Unfall in Kamp-Lintfort: Hoher Schaden nach Ausweichmanöver

Kamp-Lintfort Wegen eines plötzlichen Spurwechsels musste ein Kamp-Lintforter ausweichen – und schleuderte auf den Parkplatz eines Autohauses. Die Folgen.

Bei einem Verkehrsunfall in Kamp-Lintfort hat ein 51-jähriger Autofahrer gleich mehrere Fahrzeuge eines Autohauses beschädigt. Wie die Kreispolizeibehörde Wesel mitteilt, hat sich der Unfall am Dienstagvormittag, 11.20 Uhr, an der Kreuzung Friedrichstraße/Nordtangente ereignet. Demnach hatte sich ein unbekannter Fahrzeugführer zunächst auf der Linksabbiegerspur eingeordnet und sei dann völlig unerwartet zurück auf den Mittelstreifen gewechselt.

Dort näherte sich der 51-jährige Kamp-Lintforter mit seinem grauen VW. Um einen Zusammenprall zu verhindern, habe dieser versucht, nach rechts auszuweichen. Dabei sei er auf einen Grünstreifen geraten und sei nach etwa 50 Metern auf den Parkplatz eines Autohauses geschleudert. Er kollidierte dort nach Angaben der Kreispolizei mit drei zum Verkauf ausgestellten Kleintransportern. Diese seien wie auch sein eigenes Fahrzeug beschädigt worden. Der Mann blieb zum Glück unverletzt. Laut der Mitteilung der Polizei sei bei dem Zusammenprall allerdings ein hoher Sachschaden entstanden.

Das unbekannte Fahrzeug habe sich umgehend von der Unfallstelle entfernt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Fahrer geben können. Diese nimmt die Polizei in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842-9340 entgegen.

