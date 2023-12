Unfallflucht Unfall in Moers: Auto fährt Fußgänger an – Fahrer flüchtet

Moers Nach dem Zusammenprall mit einem Auto muss ein Moerser im Krankenhaus behandelt werden. Der Unfallfahrer kümmerte sich nicht um den Verletzten.

Die Polizei sucht nach einem Autofahrer, der nach einem Zusammenprall mit einem Fußgänger in Moers geflüchtet ist. Wie die Kreispolizeibehörde mitteilt, sei der 27-jährige Fußgänger an der Ausfahrt der Sparkassenfiliale an der Zwickauer Straße im Stadtteil Meerbeck vorbeigelaufen, als er von einem Fahrzeug erfasst wurde. Dabei kam er zu Fall und wurde leicht verletzt, später ist er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden. Der Fahrer des Autos habe sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den Verletzten zu kümmern und seine Personalien zu hinterlassen, so die Polizei.

Bei dem Pkw soll es sich nach Zeugenaussagen um einen grauen oder silberfarbenen 1er BMW mit polnischem Kennzeichen gehandelt haben. Der männliche Fahrer hatte sich nach dem Zusammenstoß zunächst auf die Jahnstraße und weiter in Richtung Bismarckstraße entfernt. Hinweise nimmt die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841-1710 entgegen.

