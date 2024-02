Moers/Kamp-Lintfort/Neukirchen-Vluyn Am Valentinstag können Paare in Moers, Neukirchen-Vluyn und Kamp-Lintfort einen romantischen Tag verbringen. Hier ein paar Date-Tipps.

Der Valentinstag steht vor der Tür: Ob gegenüber dem Partner, den eigenen Eltern oder den Kindern, dreht sich am Mittwoch, 14. Februar, alles um Liebe und Wertschätzung. An diesem Tag gibt es verschiedene Veranstaltungen und Aktivitäten, die man mit den Liebsten genießen kann. Hier sind einige Vorschläge für Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn. Die Liste hat allerdings keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

1. Ein Date im Restaurant

Normalerweise ist hier am Mittwoch Ruhetag. Doch an diesem Mittwoch macht das Restaurant Villa Vigna in Kamp-Lintfort auf und bietet den Partnerinnen und Partnern ein besonderes 4-Gang-Menü. Dieses kostet rund 40 Euro. Wer lieber Zuhause essen möchte, kann dieses Menü sowie andere Speisen bestellen. Geöffnet ist das Restaurant am Valentinstag von 17.30 Uhr bis 22 Uhr. Es gibt noch Plätze. Reservierung und weitere Infos unter: https://villavigna.eu/events/

2. Ein Kinobesuch in Kamp-Lintfort

Wer Lust auf Filme hat, für den ist ein Besuch im Kino genau richtig. Passende Snacks und Getränke gibt es direkt vor Ort. Im „Hall of Fame“ in Kamp-Lintfort können sich Paare den beliebtesten Film 2023 „Barbie“ angucken. Zudem bietet das Kinoprogramm eine große Auswahl an Filmen an diesem besonderen Tag. Informationen unter: https://kamp-lintfort.hall-of-fame.website/

3. Abenteuer im Moers

Wer Abenteuer in luftiger Höhe erleben möchte, kann sie im Superfly Moers beim Trampolinspringen finden. Das geht auch mit den Liebsten, um ein außergewöhnliches Date zu verbringen. Ein Highlight ist der Airbag Jump, bei dem Abenteurer von erhöhten Plattformen springen und auf einem weichen aufblasbaren Airbag landen können. Informationen gibt es unter superfly.de/moers.

Am Moerser Geleucht können Paare ein Date mit schöner Aussicht genießen. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

4. Ein Date mit schöner Aussicht

Ob am Moerser Geleucht (Halde Rheinpreußen) oder an der Halde Norddeutschland in Neukirchen-Vluyn: Hier können Besucherinnen und Besucher die Welt von oben entdecken und in frischer Luft zusammen ein Picknick genießen.

5. Kamper Segen für alle Verliebten

Unabhängig von ihrer Glaubensrichtung lädt das Geistliche und Kulturelle Zentrum Kloster Kamp am Dienstag, 13. Februar, dazu ein, den legendären „Segen von Kloster Kamp“ zu empfangen. Die Andacht widmet sich den Liebenden und bietet eine einzigartige Gelegenheit, sich segnen zu lassen. Musikalisch dreht sich alles um den Hit „Always on my Mind“ der Pet Shop Boys. Uwe Sin spielt und improvisiert an der Orgel. Weitere Infos: https://www.kloster-kamp.eu/

Ein Wellness-Date bietet sich zum Entspannen an. Foto: Klaus-Peter Kappest / www.schmallenberger-sauerland.de

6. Wellness-Date

Wer pure Erholung und Zweisamkeit genießen möchte, kann es sich in Saunen und Thermen so richtig gut gehen lassen. Dabei können sich Partnerinnen und Partner mit einem entspannten Wellness-Tag verwöhnen. In Kamp-Lintfort können Paare gemeinsam den Saunapark Kamperbrück besuchen und sich entspannen. Zum Valentinstag bietet der Park Tageskarten mit einem Sondertarif. Interessierte können entweder zwischen 11 und 16 Uhr oder von 19.45 bis 23 Uhr den Park besuchen. Eine Tageskarte kostet an diesem Mittwoch 19 Euro. Weitere Infos: https://www.saunapark-kamperbrueck.de/

So viel kostet die rote Rose Die Kosten für rote Rosen am Valentinstag können je nach Faktoren wie Qualität, Menge, Standort und Angebot stark variieren. Während einige Händlerinnen und Händler den Preis für den Mittwoch nicht feststellen können, kostet die lange rote Rose bei Blumen Gebrüder Spangenberg in Moers 4,50 Euro. Für einen Rosenstrauß mit 8 langen roten Rosen bezahlen die Kundinnen und Kunden 40 Euro.

7. Ab aufs Eis

Wer Lust auf Eislaufen hat, für den ist die Eishalle in Moers die richtige Wahl. Hier haben Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, gemeinsam über das Eis zu gleiten. Geöffnet ist die „Enni.Eiswelt“ am Mittwoch von 10 bis 12.30 Uhr und von 15 bis 17 Uhr. Der Eintrittspreis liegt bei 4,50 Euro. Es gibt noch freie Plätze. Buchung und mehr Informationen unter: https://www.enni.de/freizeit/eislaufen

