Kriminalität Vandalismus in Moers: Polizei nimmt 24-Jährigen fest

Moers In Moers hilft Zeuge der Polizei, einen Randalierer festzunehmen: Was in der Nacht zu Mittwoch im Stadtteil Meerbeck geschah.

Ein Bürger in Moers meldete in der Nacht zum Mittwoch gegen 0.40 Uhr mehrere Sachbeschädigungen an Autos durch einen unbekannten Mann auf der Lindenstraße. Weiterhin soll dieser im Bereich der Neckarstraße mehrere Mülltonnen umgeworfen haben.





Die Beamten konnten den Mann auf der Neckarstraße antreffen. Es handelte sich um einen 24-jährigen Moerser, der zu diesem Zeitpunkt bereits an der Hand verletzt war. Er flüchtete zu Fuß vor den Beamten in Richtung Annabergstraße, wo er zu Fall kam.

Bei seiner anschließenden Festnahme leistete er Widerstand, wodurch er einen 27-jährigen Polizeibeamten der Polizeiwache Süd in Moers leicht verletzte. Der Beamte konnte seinen Dienst ohne ärztliche Versorgung weiter ausüben. Bei der Überprüfung des Moersers konnte festgestellt werden, dass gegen ihn zwei Haftbefehle vorliegen, die im weiteren Verlauf vollstreckt werden konnten.

Des Weiteren wurde dem 24-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Im Nachgang konnte ermittelt werden, dass der bereits polizeibekannte Moerser in der Nacht insgesamt drei Autos und einen Zaun beschädigt, sowie mehrere Mülltonnen umgeworfen hatte. Gegen ihn wurden mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, gefertigt.

