Vandalismus in Neukirchen-Vluyn: Neun Autos demoliert

Neukirchen-Vluyn In Neukirchen-Vluyn waren Vandalen unterwegs. Teilweise wurden an den beschädigten Fahrzeugen Reifen zerstochen. Diese Straßen waren betroffen.

In Neukirchen-Vluyn waren in der vorvergangenen Nacht Vandalen unterwegs. In der Zeit vom Mittwoch, 27. Dezember, ab 17 Uhr bis zum Donnerstag, 28. Dezember, um 6.30 Uhr kam es zu insgesamt neun Sachbeschädigungen an geparkten Autos in Neukirchen-Vluyn. Das teilt die Polizei mit. Dabei gingen der oder die Täter unterschiedlich vor.

In einigen Fällen die Reifen zerstochen oder „nur“ die Luft abgelassen. Teilweise wurden auch einzelne Fahrzeugscheiben eingeschlagen, heißt es in den Ausführungen der Kreispolizei. Ob die angezeigten Straftaten von dem oder den gleichen Tätern begangen wurden, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Betroffen waren Fahrzeuge in folgenden Straßen: Siebertstraße, Inneboltstraße, Diesterwegstraße, Hirschberger Straße, Schlägel-und-Eisen-Straße sowie Holtmannstraße. Die Polizei sucht daher Zeugen und Hinweisgeber, um die Tatzusammenhänge klären zu können. Hinweise bitte an die Polizei in Moers unter 02841/171-0.

