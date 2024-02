In Moers, Kamp-Lintfort und in Neukirchen-Vluyn lassen sich viele Freizeitangebote für unter 20 Euro genießen.

Ob in Moers, Kamp-Lintfort oder in Neukirchen-Vluyn: Die Freizeitaktivitäten sind vielfältig. Von Outdoor-Aktivitäten bis hin zu Kinos oder kulturellen Veranstaltungen gibt es für jeden Geschmack etwas zu erleben. Und zwar ohne dabei das eigene Budget zu sprengen. Wir haben eine Auswahl an sportlichen und kulturellen Aktivitäten erstellt. Dafür muss man nicht mehr als 20 Euro bezahlen. Die Liste hat allerdings keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Freizeitangebote in Moers und Umgebung für wenig Geld

Am Enni Sportpark in Rheinkamp-Moers haben Golf-Fans die Möglichkeit, eine aufregende Runde SwinGolf zu genießen. Diese entspannte Variante des Golfsports ist perfekt für Familienausflüge oder Treffen mit Freundinnen und Freunden geeignet. Der Eintritt kostet 8,50 Euro für Erwachsene und 6,50 Euro für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Zusätzlich fallen lediglich 5 Euro für die Ausleihe von Schlägern und Bällen an. Geöffnet ist der SwinGolf freitags und samstags von 14 Uhr bis 20 Uhr, sonntags von 11 Uhr bis 18 Uhr und feiertags ab 10 Uhr. Weitere Infos: www.enni.de/freizeit/swingolf

Der Start in die Eishallen-Saison mit der Eröffnungsdisco in Moers Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Zwar hat es nicht so viel geschneit in Moers, aber seit dem 27. Oktober 2023 heißt es endlich wieder „galaktische Eiszeit“, als die Eissporthalle auf der Filder Straße 140, mit ihrem Weltraum-Design ihre Tore geöffnet hat. Traditionell beginnt die Saison hier mit der Eisdisco, bei der freitags die DJs das Eis zum Glühen bringen. Das Highlight zum Saisonfinale ist die Schaumparty, mit der sich die Eishalle stets in die Sommerpause verabschiedet. Hier müssen Erwachsene 4,80 Euro bezahlen, Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre 2,60 Euro. Ein Discozuschlag kostet ein Euro. Geöffnet ist die Eishalle Mittwoch von 10 bis 17 Uhr, Donnerstag von 15 bis 17 Uhr, Freitag (Eisdisco) von 17 bis 21 Uhr. Samstag, von 13 Uhr bis 17 Uhr sowie am Sonntag und an den Feiertagen von 10 Uhr bis 17 Uhr. Weitere Infos unter: www.enni.de/freizeit/eislaufen/

In Moers gibt es auch sportliche Indooraktivitäten

Für die, die sich in dieser Jahreszeit für Indoor-Aktivitäten entscheiden möchte, gibt es im Moerser Sport-Freizeitcenter Moers neben der Bowling-Anlage einen Tennisplatz sowie eine Badmintonhalle. Ob Einsteiger oder Profi, mit Familien oder Freunden, gilt hier: Je mehr Leute mitspielen, desto günstiger wird es zum Beispiel auf der Bowlingbahn pro Person. Dafür muss man pro Bahn / Stunde zwischen 15 Euro und 22 Euro bezahlen. Auch beim Tennisspielen oder in der Badmintonhalle variieren die Preise zwischen 12 Euro und 22 Euro für einen Tennisplatz pro Stunde oder zwischen 9 Euro und 18 Euro für Badminton. Weitere Infos gibt es auf der Homepage: www.tenniscentermoers.de

Superfly Air Sports in Moers bietet eine Reihe von aufregenden Aktivitäten und Attraktionen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen. In diesem Park hat man die Möglichkeit, die Schwerkraft zu überwinden und Spaß zu haben. Superfly Air Sports bietet auch einen Hindernisparcours, auf dem Besucherinnen und Besucher ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen können. Ein weiteres Highlight ist der Airbag Jump, bei dem Abenteurer von erhöhten Plattformen springen und auf einem weichen aufblasbaren Airbag landen können. Eine Open Flight (60 Minuten) kostet zum Beispiel (online 15,90 Euro, vor Ort 16,90 Euro), zusätzlich bezahlt man dazu Flight Equipment: (Flight Ribbon kostet zwei Euro, Flight Socken: drei Euro). Auch gibt es Gruppenangebote sowie Angebote für Kinder, Schülerinnen und Schüler. Weitere Infos unter: www.superfly.de/moers

Superfly ist das neue Flipout - Trampolinspringen für Freizeitsportler. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Kulturelle Angebote in Kamp-Lintfort für unter 20 Euro

Das Freizeitbad in Neukirchen-Vluyn bietet Badespaß für alle – auch in der kalten Zeit. Vor allem für Kinder und Jugendliche, aber auch für sportliche Schwimmer bietet das Freizeitbad genügend Platz. Neben der Saunalandschaft stehen verschiedene Gesundheits- und Wellness-Programme sowie die Bistro-Lagune zur Verfügung. Geöffnet ist das Freizeitbad Dienstag, von 13.45 Uhr bis 22 Uhr, Donnerstag und Freitag von 9 Uhr bis 22 Uhr, samstags und sonntags von 10 Uhr bis 18 Uhr. Erwachsene bezahlen 5,50 Euro (ermäßigt 4 Euro) Kinder ab 6 bis 13 Euro bezahlen 2 Euro. Weitere Infos: www.enni.de/freizeit/baeder/freizeitbad-neukirchen-vluyn/

Auch das Panoramabad in Kamp-Lintfort bietet im Indoorbereich genug Platz, um einige Runden zu drehen oder einfach nur im erfrischenden Wasser zu planschen. Neben dem klassischen 25 m langen Sport- und Spaßbecken zum Schwimmen, Tauchen und Planschen, findet man ein weiteres Becken mit einem Hubboden, der sich individuell bis auf 1,70 Meter anpassen lässt. Für den Eintritt bezahlen Erwachsene 4,50 Euro (ermäßigt 2,50 Euro). Weitere Infos: https://www.panoramabad-pappelsee.de/

Das Kino Hall of Fame Kamp-Lintfort bietet ein breites Programm für wenig Geld. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Im Museum Kloster Kamp wird Klostergeschichte anschaulich gemacht. Das Museum präsentiert sich in moderner, ansprechender Form. Es ermöglicht, gut ausgewählte und aussagekräftige Exponate zu erleben. Darunter sind kostbare und originale Werke aus der früheren Klosterausstattung. Der Eintritt kostet für Einzelpersonen 13 Euro. Gruppen ab 8 Personen bezahlen 2 Euro pro Person. Weitere Infos: https://kloster-kamp.eu/museum

Das Kino Hall of Fame Kamp-Lintfort ermöglicht auch einen entspannten Kinoabend für unter 20 Euro. Tickets kosten je nach Wochentag ab 10 Euro (ab 17 Jahren). Für Schülerinnen und Schüler sowie für Studentinnen und Studenten gibt es Tickets ab 8,40 Euro. Mehr Infos unter kamp-lintfort.hall-of-fame.website/

Natürlich nicht zu vergessen ist der Tierpark Kalisto in Kamp-Lintfort, wo Besucherinnen und Besucher einen Ausflug in die vielfältige Welt der Tiere erleben können. Neben dem Beobachten der Tiere bietet der Tierpark Kalisto auch eine Vielzahl von Bildungs- und Unterhaltungsangeboten sowie Veranstaltungen für Erwachsene und Kinder, bei denen man spielerisch mehr über Tiere und ihren Lebensraum erfahren kann. Eintritt in den Tierpark kostet für Personen ab 4 Jahren 4,50 Euro. Kinder unter 4 Jahren dürfen kostenlos den Tierpark besuchen. Weitere Infos unter: www.kalisto-tierpark.de

