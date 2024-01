Einschulung Ranzenbörse in Neukirchen-Vluyn: Was sie Schulkindern bietet

Neukirchen-Vluyn Seit 20 Jahren gibt es die Ranzenbörse. Auch in diesem Jahr können Eltern und Schulkinder dort Beratung und Auswahl finden. Was zu beachten ist.

Giesen-Handick feiert mit vielen anderen Unternehmen vor Ort bald das 20-jährige Jubiläum mit der großen Neukirchen-Vluyner Ranzenbörse. Unter dem Motto „Auf den Rücken, fertig, los!“ sind Eltern und Schulkinder am Samstag, 13. Januar, in die Kulturhalle, von-der-Leyen-Platz 1, eingeladen. Die Einschulung ist einer der wichtigsten Meilensteine in einem jungen Leben. Eltern und Verwandte sollten ihre Kleinen dabei gut unterstützen. Am Anfang steht die Wahl des richtigen Schulranzens. Leicht, bequem, rückengerecht, schön und nicht zu teuer soll er sein - aber woher wissen Eltern, was den Kinderrücken schont?

Antworten gibt der Ranzenspezialist Giesen-Handick bei der Neukirchen-Vluyner Ranzenbörse. Hier kümmern sich die eigens geschulten Mitarbeiter von Giesen-Handick um die Wahl des richtigen Tornisters. Mit dabei sind die Schroeder Papeterie aus Moers sowie Physio- und Ergotherapeuten. Ganz besonders wichtig: die fachkundige Beratung. Diese dauert so lange, bis das beste Modell gefunden ist. Ob der Schulranzen auch wirklich passt und aus gesundheitlicher Sicht empfehlenswert ist, lässt sich nur durch Ausprobieren herausfinden. Außerdem sollten Experten den Sitz nach ergotherapeutischen Kriterien prüfen. Daher errichten die Ergotherapeuten einen Ranzencheck, auf dem die Kids mit dem Tornister ihrer Wahl springen, laufen und balancieren.

Viele Neuheiten bekannter Markenhersteller

Zum 20. Mal gibt es eine riesige Auswahl hochwertiger Markenschulranzen und Zubehör, mit vielen limitierten Exklusivmodellen und Neuheiten, kündigt der Veranstalter an. Dabei spielen Gesundheit, Sicherheit und immer mehr Nachhaltigkeit eine große Rolle. Hunderte von attraktiven Modellen stehen zur Auswahl, darunter auch Neuheiten bekannter Markenhersteller wie Ergobag, Step by Step, DerDieDas und Scout. Von den führenden Marken gibt es ausgeklügelte Modelle, die viel Tragekomfort bieten und durch Höhenverstellung an den Kinderrücken angepasst werden können. „Neu dabei ist der Hersteller schoolmood, der uns mit seinem Ranzenkonzept überzeugen konnte und unser Sortiment abrundet“, heißt es in der Einladung.

Dass der Bedarf auch nach der Corona-bedingten Pause an fachkundiger Beratung groß ist, zeigt das rege Interesse bereits im Vorfeld der Neukirchen-Vluyner Ranzenbörse. Schon vor der Pause verzeichnete sie jedes Jahr deutlich steigende Besuchszahlen und machte sich überregional einen Namen.

Kunden aus dem Rheinland und dem Ruhrgebiet

„Oft kommen Eltern in den Laden und möchten einen Ranzen kaufen, sind aber mit den vielen Modellen und Ausführungen überfordert“, sagt Frank Neumann, Geschäftsführer von Giesen-Handick. „Wichtige Kriterien sind das Verhältnis des Ranzens zur Körpergröße, sein Gewicht und die Passform. Um das beurteilen zu können, benötigt man viel Know-how. In über 20 Jahren sind wir zum führenden Ranzenspezialisten am Niederrhein geworden und haben viele Tausend Kundinnen und Kunden beraten. Das spricht sich herum und wir begrüßen mittlerweile viele Gäste aus dem Rheinland, dem Ruhrgebiet und dem Bergischen Land.“

Auch mit dem kostenlosen Rahmenprogramm macht die Neukirchen-Vluyner Ranzenbörse fit für die Schule: Der Sitz der Ranzen wird physio- und ergotherapeutisch auf einem Ranzenparcours getestet, die Ernährungsberatung Dilkrath mixt den Kindern ein Power-Müsli und von der Volksbank Niederrhein gibt es ein Glücksrad und ein Fotoshooting mit dem Hund Sam. Wer möchte, lässt sich einfach bunt nach Motiven seines Lieblingsranzens schminken.

Individuelle Beratung im Shop möglich

Alternativ kann man ab dem 2. Januar bei Giesen-Handick einen Termin unter 02845/2354 im Ranzenshop auf der Niederrheinallee 329 buchen und sich in aller Ruhe beraten lassen.

