Weihnachten allein: Wie man einsamen Menschen helfen kann

In Moers beteiligt sich die Alloheim Seniorenresidenz an der Aktion zu Weihnachten.

Moers Eine Moerser Seniorenresidenz beteiligt sich an einer Weihnachtsaktion, mit der einsamen Senioren eine Freude bereitet werden soll. So geht‘s.

Auch in diesem Jahr rufen die Alloheim-Seniorenresidenzen bundesweit zum „Wichteln gegen die Einsamkeit“ auf. Ziel ist es, möglichst viele kleine Geschenke zu sammeln. Die Pakete werden an Heiligabend durch die Einrichtungen an alleinlebende Senioren und Seniorinnen der Region verteilt, heißt es in einer Mitteilung an die Redaktion.

Für viele Menschen ist Weihnachten der Höhepunkt des Jahres, Heiligabend gemeinsam mit Freunden und Familie zu feiern. Doch nicht jeder hat das Glück, diesen besonderen Tag mit Angehörigen teilen zu dürfen. Viele ältere Menschen verbringen den Weihnachtsabend sehr oft ganz allein. „Die Zahl der alleinstehenden Senioren wächst stetig“, sagt der Moerser Einrichtungsleiter Christian Storck aus Erfahrung. „Statt Weihnachtsfreude zu erleben, fühlen sich viele isoliert und einsam. Das können wir nur gemeinsam ändern!“

Um diesen Senioren ein frohes Weihnachten zu ermöglichen und ein Zeichen des Miteinanders zu setzen, ruft die Alloheim Einrichtung zum „Wichteln gegen die Einsamkeit“ auf. Dafür können kleine Geschenke in der Einrichtung abgegeben oder zugesandt werden. Um den materiellen Wert der Pakete geht es dabei nicht. Es ist die Geste, die zählt. „Egal ob es sich dabei um Selbstgebackenes, einen Gutschein, Hörbücher oder etwas Gebasteltes handelt – jedes Geschenk wird am Heiligen Abend seinen Empfänger finden“, so die Moerser Einrichtungsleitung.

Die Wichtelpakete können bis Freitag, 15. Dezember, in der Alloheim Seniorenresidenz „Wohn- und Pflegezentrum Moers“ in der Lotharstraße 12 in Moers abgegeben werden oder dorthin gesendet werden. Eventuelle geschlechtsspezifische Geschenke sollten am besten mit einem „M“ für männlich, oder „W“ für weiblich markiert werden

