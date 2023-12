Weihnachten in Moers Weihnachtsferien in Moers: So lang öffnen Bäder und Eishalle

Moers Bald sind Weihnachtsferien: Wie dann die Öffnungszeiten in den Enni-Schwimmbädern und der Eishalle sind und was der Eintritt kostet.

Weil der Schul- und Vereinssport sowie das Kursprogramm dann eine Pause einlegen, weitet die Enni Sport & Bäder Niederrhein zwischen den Jahren ihr öffentliches Schwimm- und Eislaufangebot in ihren Moerser Einrichtungen wieder aus. In den Weihnachtsferien öffnen beide Moerser Hallenbäder und auch die Eishalle im Solimare dabei länger als in Schulzeiten, heißt es in einer Mitteilung.

„Die Öffnungszeiten haben wir so aufgestellt, dass Niederrheiner außerhalb der Feiertage tagsüber immer eines der Bäder nutzen können“, so Bereichsleiter Benjamin Beckerle. „Unsere Anlagen bleiben nur an Heiligabend, den beiden Weihnachtsfeiertagen sowie am Silvester- und Neujahrstag geschlossen.“ Im Enni Sportpark Rheinkamp können Frühschwimmer ansonsten täglich bereits von 6.30 Uhr bis 8 Uhr ihre Bahnen ziehen, nachmittags ist die Anlage von 17 bis 21.30 Uhr geöffnet. Ohne Kurse und Schul- und Vereinsschwimmer ist für die Öffentlichkeit bis zum 7. Januar auch im Aktivbad mehr möglich. Das öffnet mit Ausnahme der Festtage jeweils von 10 bis 17 Uhr.

Auch in der Moerser Eishalle weitet Enni das Ferienangebot aus. Mit Ausnahme der Feiertage können Kufenflitzer hier täglich von 11 Uhr bis 17 Uhr die Schlittschuhe anschnallen. An beiden Ferienfreitagen, 29. Dezember und 5. Januar, gibt es zudem neben der traditionell von 17 bis 21 Uhr stattfindenden Eisdisco von 13 bis 16 Uhr auch eine Kinderdisco mit einem Sonderprogramm des GSC Moers. „Das ist ideal für Kids im Alter von 12 bis 16 Jahren.“

Wer die Anlagen nutzen möchte, der sollte sich für alle öffentlichen Schwimm- und Eislaufzeiten vorab im Online-System ein Ticket sichern. „Das hat sich bestens bewährt“, so Beckerle. „Vor Ort kann es Wartezeiten an Ticketautomaten geben, an denen Gäste nur mit einer EC-, Kredit- oder unserer Geldwertkarte und Gutscheinen zahlen können.“

Die Eintrittspreise sind unverändert und kosten in den Schwimmbädern für Erwachsene 4,20 Euro. Kinder über einem Meter Größe zahlen hier bis einschließlich 17 Jahren 2,20 Euro. Das Eislaufen kostet für Erwachsene 4,80 Euro, Kinder bis 17 Jahren zahlen hier 2,60 Euro. Nur bei der Abenddisco wird ein Zuschlag von einem Euro fällig.

Wer keine eigenen Schlittschuhe besitzt, kann sich diese in den Schuhgrößen von 24 bis 50 in der Eishalle ausleihen. Ab dem 8. Januar gehen alle Anlagen dann wieder in den regulären Betrieb über. Im Aktivbad gibt es dann mittwochs auch neue Aqua Fitness- und Aqua-Power-Kurse. „Hier bietet die erfahrene Kursleiterin Jessica Riemenschneider zwei jeweils 45-minütige Übungseinheiten an.“ Anmeldungen hierzu sind ab sofort unter Aquafitness.riemenschneider@gmail.com möglich.

Alle Informationen, etwa zum Ticketkauf oder auch zu Eislaufkursen oder Kindergeburtstagen in der Eishalle, gibt es auf www.enni.de.

