Weihnachtsmarkt im Zechenpark: Tolle Kulisse lockt Besucher

Kamp-Lintfort Start für Weihnachtsmarkt im Kamp-Lintforter Zechenpark: Das sind Preise für Glühwein, Bratwurst und andere Leckereien. Was es für Kinder gibt.

Passender kann Weihnachtsmarktwetter nicht sein: Da fehlten am Donnerstagabend nur noch die tanzenden Schneeflöckchen rund um die tiefrot illuminierten Fördertürme im Kamp-Lintforter Zechenpark, um die Kulisse für den weihnachtlichen Budenzauber perfekt zu machen. Aber nicht nur das Ambiente, auch die Budenstadt selbst kann im dritten Jahr in Folge überzeugen.

Schon vor dem offiziellen Startschuss um 18 Uhr tummelten sich die ersten Besucherinnen und Besucher auf dem Quartiersplatz, testeten den ersten Glühwein oder schauten sich das Angebot in den kleinen Holzhütten an.

Zur offiziellen Eröffnung füllte sich der Quartiersplatz schnell mit Besuchern. Foto: Karl Banski / FUNKE Foto Services

Wer in diesem Jahr auf dem Weihnachtsmarkt auch das kulinarische Angebot testen will, hat noch mehr Auswahl als im letzten Jahr. Neu sind zum Beispiel die Kartoffeltwister, frittierte Kartoffelspiralen, die wahlweise mit Chili, Kräuter, Knoblauch oder BBQ-Geschmack für 4,50 Euro zu haben sind. Eine Bratwurst vom Grill gibt es ab 4 Euro, Backfisch für 7 Euro.

Erbsensuppe oder Crepes

Am Stand des Kamp-Lintforter Partyservices Lutz wird Erbsensuppe für 4,50 Euro serviert. Wer mag, kann auch Hähnchenmedaillons mit Pilzrahmsoße und Spätzle für 7 Euro probieren. Die Rheinberger Erik Plitt und Heiko Wittenschläger feiern mit ihrem neuen Champignon-Stand Premiere: „Wir sind erst seit diesem Jahr selbstständig“, erzählt Plitt. Weil sie den Weihnachtsmarkt im Zechenpark kennen und schätzen, wollen sie hier mit ihrem Angebot erstmals durchstarten: „Dieser Weihnachtsmarkt ist einfach etwas Besonderes“, so Plitt. Salziges und Süßes gibt es bei der Moerserin Manuela Hoppenstock von „Hin & Crêpes“, die den französischen Klassiker auf Wunsch auch mit Grana Padano oder Serrano-Schinken anbietet. Der Glühwein kostet an allen Ständen 4 Euro.

Ein Symbol, das nicht fehlen darf. Foto: Karl Banski / FUNKE Foto Services

Dass die Veranstalter bei den Buden auch auf Regionalität und Originalität achten, kam schon in den Vorjahren bei den Besuchern gut an. Für Sarah Dobler von „Mrs. Cottage“ aus Neukirchen-Vluyn und ihrem originellen Deko-Angebot ist dieser Abend ebenfalls eine Premiere. Sie hatte sich zunächst umsonst für einen Stand beworben und konnte jetzt kurzfristig für einen erkrankten Händler einspringen. Corinna Stockrahm vom Neukirchen-Vluyner Label Stockbaer ist zum zweiten Mal da - mit neuen ausgefallenen Ideen, wie zum Beispiel ihren selbst gefertigten Stoff-Laternen mit Motiven aus der Region.

Stöbern lohnt sich

Gute Tradition und immer wieder bereichernd sind aber auch die Stände von Vereinen, Schulen oder Kitas. Schnupftabakfläschchen oder Grubenlampen – in der Hütte der Fördergemeinschaft für Bergmannstradition finden sich viele alte Schätzchen, zum Teil Erbstücke, die im Keller oder auf dem Dachboden schlummern und irgendwann als Spende bei dem Verein landen. Das Stöbern lohnt also, das Geld kommt dem Verein zugute.

Weitere aktuelle Nachrichten aus Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn:

Besonders in diesem Jahr: Das Angebot für Kinder ist nicht nur größer, sondern auch konzentrierter im vorderen Bereich des Geländes aufgebaut. Auf die Jüngeren wartet ein Kinderkettenkarussell (3 Euro eine Fahrt), die etwas Größeren können mit dem Fliegenden Teppich Alibaba für 4 Euro abheben. Zusätzlich lockt ein eigener Stand mit Kinder-Getränken ab 1 Euro oder Waffeln am Stiel. Gegenüber bietet an diesem Wochenende die Ernst-Reuter-Schule unter anderem Kerzenziehen für 2 Euro an. Warum die Schule mitmacht? „Das ist nicht nur gut für die Fördervereinskasse, sondern auch eine schöne Gemeinschaftsaktion“, sagt Schulleiterin Silke Roth.

Wichtig zu wissen: Am zweiten Wochenende, 7. bis 10. Dezember, wechseln in etwa einem Drittel der Hütten die Angebote.

Das sind die Öffnungszeiten Der Weihnachtsmarkt im Zechenpark findet an den ersten beiden Adventswochenenden (30. 11. bis 3.12. und 7. bis 10.12.) statt. Geöffnet ist er donnerstags von 18 bis 21 Uhr, freitags von 16 bis 21 Uhr, samstags von 14 bis 21 Uhr und sonntags von 12 bis 20 Uhr. Besucher, die mit dem Pkw anreisen, können kostenlos den Schotterparkplatz an der Friedrich-Heinrich-Allee nutzen. Möglich ist an den Weihnachtsmarkttagen auch eine Fahrt auf den Zechenturm.

Täglich wissen, was in Moers und Umgebung passiert: Hier kostenlos für den NRZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland