Weihnachten in Moers Weihnachtsmarkt in Moers: Das ist am Altmarkt geplant

Moers In Moers steht der Termin der „Altstadtweihnacht“ - inklusive Bühne. Die beliebte Enni-Familienweihnacht ist auch dabei: das Programm.

Entertainer Dirk Elfgen plant in Moers eine „Altstadtweihnacht“ auf dem Altmarkt. Wenige Tage vor dem Fest im Dezember gibt es dort ein tolles Programm, bei dem auch die beliebte Enni-Familienweihnacht eine Rolle spielt. Für den weihnachtlichen Nachmittag mit Elfgen und Gästen steht eine große Bühne bereit: genau die hat der Moerser Weihnachtsmarkt in diesem Jahr nicht zu bieten.

Eröffnet wird der Aktionstag am Samstag, 16. Dezember um 15 Uhr mit weihnachtlichen Klängen vom Moerser Bläserchor. Um 16 Uhr wird der Klever Nachwuchssänger Mirko Peters die Gelegenheit bekommen, seine ersten eigenen Schlagersongs zu präsentieren. Vom Nachwuchs zum Vollprofi geht es dann zum nächsten Auftritt: Sängerin Edwina De Pooter wird ebenfalls ihren neuen Song „Das geht nicht“ präsentieren.

Ab 16.30 Uhr kommt für die kleinen Gäste die Enni-Familienweihnacht wieder in die Stadt – mit dem Weihnachtszauberer Wolfelino und dem Weihnachtsmann. Im Sack hat er kleine Überraschungen für die Kids, die Lieder oder Gedichte auf der Bühne vortragen. Um 18 Uhr präsentiert der beliebte Moerser Chor des „Schlager & More“ ein weihnachtliches Programm. Ein Highlight im Bühnenprogramm ist dann zwischen 19 und 21 Uhr das traditionelle Winterkonzert des Show-Allrounders Dirk Elfgen.

„Nach dem schönen Erfolg im letzten Jahr freue ich mich, in diesem Jahr mein Winterkonzert in Moers wieder etwas größer gestalten zu können, denn der Weihnachtsauftritt in meiner Heimatstadt ist immer etwas Besonderes, da immer viele Fans, Freunde und auch Kollegen kommen“, so der Entertainer. Ein Ziel sei es, auch den hinteren Bereich der Altstadt zu beleben. Die Geschäfte laden am 16. Dezember laut Mitteilung wieder mit Aktionen zum Flanieren durch die Gassen ein.

