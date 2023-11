Weihnachtsmarkt Moers: Wann das Programm am Schloss startet

Foto: Event, Deko and More

Moers Der Weihnachtsmarkt in Moers ist in vollem Gange. Für die Besucher startet schon bald ein noch nie dagewesenes Highlight auf dem Schlossplatz.

Zahlreiche Geschenkideen, Leckereien zum Genießen, vorweihnachtliche Atmosphäre: Seit einer Woche lädt der Moerser Weihnachtsmarkt Alt und Jung zum gemütlichen Bummel in die Altstadt ein. Insbesondere das erste Wochenende nutzten viele Besucherinnen und Besucher für eine oder gleich mehrere Runden über den Markt – vom Eingang auf der Meerstraße mit nostalgischem Schlitten als Fotospot, vorbei am Märchenbaum auf der Haagstraße, hin zum Kastellplatz, wo die große Glühweinpyramide ins Auge fällt.

Ein weiterer Bereich kommt ab Donnerstag, den 30. November, hinzu. Erstmals wird der Schlossplatz Teil des Moerser Weihnachtsmarktes. So gastiert in der kommenden Woche von Donnerstag (30.11.) bis Sonntag (3.12.) ein Mittelaltermarkt direkt am Moerser Schloss. „Die Einbindung des Schlossumfeldes ist ein Herzenswunsch vieler Moerserinnen und Moerser. Mit dem geplanten Programm eines Mittelaltermarktes machen wir in diesem Jahr einen Anfang“, so Michael Kersting, Geschäftsführer von Moers Marketing.

Weihnachtsmarkt Moers: Mittelaltermarkt am Schloss lockt mit Taverne und Kunsthandwerk

Ab Donnerstag bestücken zahlreiche historische Marktstände den Schlossplatz. Dazu zählen unter anderem verschiedene mittelalterliche Handwerker, wie ein Lederer und ein Schmied, die vor Ort an Werkstücken arbeiten, sowie Händlerinnen und Händler mit handgefertigten Waren im Angebot. So gibt es beispielsweise eine Seifensiederei, Gewänder und Holzdekoration. Für das leibliche Wohl sorgen eine Taverne, in der es Glühbier und Met gibt, sowie eine Bräterei, die Rollbraten vom Spanferkel auftischt. Passende Unterhaltung bringen ein Gaukler und Musiker auf den Weihnachtsmarkt, die spielend über den Platz streifen.

Weitere aktuelle Nachrichten aus Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn:

Insbesondere für kleinere Gäste hält der Mittelaltermarkt vieles zum Entdecken und Ausprobieren bereit, wie verschiedene historische Kinderspiele. An der Armbrustburg sind vor allem eine ruhige Hand und Zielgenauigkeit gefragt. Denn dort gilt es, mit der Armbrust kleine Drachen in Burgfenstern zu treffen. Handwerklich geht es dagegen beim Lederbeutelbasteln und Specksteinschleifen zu. Außerdem können Kinder Schwerter und Schilder nach Herzenslust bemalen. „Mit dem Mittelaltermarkt haben wir ein Programm, das thematisch zum Schlossumfeld passt und allen Besucherinnen und Besuchern sicher viel Freude machen wird“, so Alicia Weidenfeld, Event-Leitung von Moers Marketing.

Täglich wissen, was in Moers und Umgebung passiert: Hier kostenlos für den NRZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland