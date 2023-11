Werbesticker für Kamp-Lintfort schaffen es bis in die USA

Kamp-Lintfort. Die Werbegemeinschaft Kamp-Lintfort verteilt Aufkleber mit dem Spruch „Von Herzen Kamp-Lintfort“. Wo die Sticker schon überall kleben.

Sie kommen ganz schön weit in der Welt herum, die Aufkleber „Von Herzen Kamp-Lintfort“. Das Logo in blau-weiß-rot mit dem Herzchen gehört seit zwei Jahren zur Werbegemeinschaft Kamp-Lintfort, die sich neu positioniert hat. Und das erfahren nun Menschen, die im Zweifel nicht mal wissen, wo Kamp-Lintfort liegt.

Angefangen hat es mit der fixen Idee von Bettina Reiner, Geschäftsführerin der Werbegemeinschaft. Beim Urlaub in St. Tropez kam ihr in den Sinn, dass an einen Laternenmast am Markt doch prima der Sticker hinpassen würde. Von der neuen Ansicht der Laterne im französischen Nobelort macht Reiner ein Foto und postete es auf Facebook. „Und dann wurde es auf einmal ein Selbstläufer“, sagt Reiner. Da posteten Leute von allen möglichen Orten. Sie zählt auf: „Namibia, Nebraska, Korsika, Italien, ach, eigentlich quer durch Europa. Ob Australien auch einen Aufkleber hat, weiß ich gar nicht genau, aber ich erinnere mich an ein Foto aus einer Wüste.“ Und der Kamp-Lintfort-Sticker, der unterhalb des Eiffelturm pappt, den hat sie selbst dorthin geklebt.

Aufkleber in St. Tropez hängt immer noch

Ist das nicht verboten? Mag sein, aber sie persönlich achte sehr darauf, dass diese Kamp-Lintforter Grüße nicht die ersten sind, die an einem ungewöhnlichen Ort zu finden sind. So etwa war es auch beim Eiffelturm. Da hätten schon andere Sticker geklebt. Und es gebe Orte, die das durchaus tolerieren und die Bildchen einfach da lassen, wo sie sind: „Der Aufkleber in St. Tropez hängt schon im zweiten Jahr. Ich konnte mich im Urlaub persönlich davon überzeugen“, sagt Reiner. Ansonsten: Die Dinger sind ja nicht für die Ewigkeit gedacht. Dann werden sie halt abgemacht.

Übrigens: Die reisefreudigen Aufkleber gibt es bei Händlern in der City oder direkt bei „Von Herzen Kamp-Lintfort“, Friedrichstr. 7.

Täglich wissen, was in Moers und Umgebung passiert: Hier kostenlos für den NRZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland