Wohnungen in Moers: Kaufpreise steigen überraschend deutlich

Der Kaufpreis für Bestandswohnungen in Moers ist im vierten Quartal 2023 deutlich gestiegen. Das geht aus dem aktuellen Preiskompass des Online-Portals „Immowelt“ hervor. Die Studie hatte die Preisentwicklung in insgesamt 75 Großstädten untersucht. Dabei sind die Preise im bundesweiten Schnitt um 0,2 Prozent gesunken.

In Moers ist ein gegenläufiger Trend festgestellt worden: Von den 30 Städten, in denen die Preise im Vergleich zum vorherigen Quartal gestiegen sind, gab es dort den größten Anstieg. „In der nordrhein-westfälischen Großstadt haben sich die Angebotspreise von Bestandswohnungen um 4,2 Prozent zum Vorquartal erhöht. Das Preisniveau ist mit aktuell 2311 Euro vergleichsweise niedrig, was ein Grund für den stärkeren Anstieg sein kann“, heißt es in der Studie. Generell zeigen die Kaufpreise in vielen preiswerten Städten wieder nach oben. Dieser Trend sei laut Immowelt vor allem im Ruhrgebiet (etwa in Duisburg oder Gelsenkirchen) zu beobachten.

