Zigarettenautomat in Kamp-Lintfort gesprengt: Zeugen gesucht

Kamp-Lintfort Bislang unbekannte Täter haben in Kamp-Lintfort einen Zigarettenautomaten gesprengt. Jetzt fragt die Polizei: Wer hat etwas beobachtet?

Bislang unbekannte Täter haben am späten Samstagabend (13. Januar) einen Zigarettenautomaten an der Max-Planck-Straße in Kamp-Lintfort gesprengt. Wie die Polizei mitteilt, hörte ein Anwohner gegen 22.53 Uhr ein lautes Knallgeräusch, zusätzlich löste durch die Erschütterungssensoren an seinen Fenstern die Alarmanlage aus.

Der Zeuge rannte laut Polizei nach draußen, konnte aber keine Personen mehr sehen. Der Zigarettenautomat in der Nähe seiner Wohnanschrift war allerdings beschädigt. „Nach ersten Erkenntnissen gelang es den Tätern nicht, an den Inhalt zu gelangen und Beute zu machen“, teilt die Polizei mit. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb zudem erfolglos.

Jetzt sucht die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort nach Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten telefonisch unter 02842/9340 entgegen.

