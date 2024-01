Zigarettenautomat in Moers beschädigt: Diebe scheitern

Moers Zwei Diebe scheiterten in Moers dabei, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Jetzt sucht die Polizei nach den beiden mutmaßlichen Tätern.

Zwei bislang unbekannte Täter haben in Moers in der Nacht zu Montag (15. Januar, gegen 2.40 Uhr) versucht, einen Zigarettenautomaten an der Theodor-Heuss-Straße aufzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, wurden sie dabei von einem aufmerksamen Zeugen beobachtet. Nach bisherigen Erkenntnissen flohen sie ohne Beute zu Fuß in Richtung Hermann-Vennemann-Straße.

Laut Polizeiangaben sollen die Täter mit dunkler Kapuzenbekleidung und einem schwarzen Rucksack (mit weißer Aufschrift) unterwegs gewesen sein. „Der Zigarettenautomat wurde zwar beschädigt, es gelang den Tätern aber nicht, ihn zu öffnen“, heißt es.

Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen. Wer etwas beobachtet hat, kann sich telefonisch unter 02841/1710 melden.

