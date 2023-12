Zu Gast auf dem Neumarkt: NRW-Minister Reul kommt nach Moers

Moers Moerserinnen und Moerser können am Mittwoch mit Herbert Reul ins Gespräch kommen. Das ist der Anlass für den Besuch des NRW-Innenministers.

Das Format des NRW-Innenministeriums „Coffee with a Cop“ (zu Deutsch: „Kaffee mit einem Polizisten“) macht Halt auf dem Neumarkt in Moers. Bürgerinnen und Bürger können am Mittwoch, 20. Dezember, in der Zeit von 12 bis 17 Uhr in entspannter Atmosphäre mit der Polizei ins Gespräch kommen. Laut einer Mitteilung der Kreispolizeibehörde werden an einem Oldtimer-Truck Kaffee, Kakao, Tee oder für die ganz Kleinen ein Milchschaum angeboten.

Ab 13 Uhr wird NRW-Innenminister Herbert Reul für eine Stunde an der Veranstaltung teilnehmen und für Bürgerinnen und Bürger ansprechbar sein. „Egal ob es nur eine einfache Frage oder ein Hinweis ist, eine Sorge oder vielleicht sogar der Berufswunsch - wir sind für alles ansprechbar“, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Das Konzept ist ein Novum für die Polizei in Nordrhein-Westfalen. Die ursprüngliche Idee dazu stammt aus den USA. Hier bieten „Cops“ schon seit einigen Jahren Bürgern einen Kaffee an.

Weitere aktuelle Nachrichten aus Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn:

Täglich wissen, was in Moers und Umgebung passiert: Hier kostenlos für den NRZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland