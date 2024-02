Zwei Jahre Ukraine-Krieg: Kundgebung in Moers geplant

Moers Am 24. Februar 2022 startete Russland seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Zum Jahrestag gibt es eine Kundgebung in Moers. Die Details.

Am 24. Februar ist es zwei Jahre her, dass Russland seinen Angriffskrieg auf die Ukraine startete. Viele Ukrainerinnen und Ukrainer mussten fliehen, viele von ihnen fanden auch in Moers und Umgebung Schutz. Die ukrainische Community möchte mit Unterstützung des Awo-Kreisverbandes Wesel die Vorgänge in ihrem Land zum zweiten Jahrestag in Erinnerung rufen. Am 24. Februar ist daher eine Kundgebung geplant, los geht es um 16.30 Uhr am Neumarkt.

Die Organisatoren hoffen auf viele Teilnehmende aus der Bevölkerung. Nach der Kundgebung geht es mit einer Veranstaltung im Saal des Alten Landratsamtes weiter. Dorf informiert der NRZ-Politikchef Jan Jessen, der erst vor kurzem aus der Ukraine zurückgekehrt ist, über die Situation im Land und zeigt aktuelle Fotos. Der in Moers gegründete ukrainische Chor wird die Veranstaltung musikalisch begleiten. Der Eintritt ist frei, die Veranstaltung startet in Kooperation mit dem Grafschafter Museum, der Stiftung „Demokratie leben“ sowie dem Schlosstheater.

Weitere aktuelle Nachrichten aus Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn:

Täglich wissen, was in Moers und Umgebung passiert: Hier kostenlos für den NRZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland